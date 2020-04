Negocios se niegan a cerrar pese a pandemia

Nayeli García

Irapuato.- Hasta de tres mil pesos pueden llegar a ser las multas para los establecimientos no esenciales que incumplan con el cierre de sus negocios ante las disposiciones federales para hacer frente al Covid-19, dio a conocer el director de Fiscalización, Javier Ortega Salas; sin embargo los negocios se niegan a cerrar.

El director de Fiscalización comentó que al menos se han levando 56 multas a los negocios que han incumplido con el cierre de sus negocios, y cuatro fueron clausurados como son gimnasios, billares, bardas de fiestas, e incluso se han tenido que suspender carreras de caballos y peleas de gallos en las comunidades.

“Los propietarios y dueños de establecimientos consideran que solo deben de cerrar sus establecimientos no esenciales hasta que la Dirección de Fiscalización les notifique personalmente, pero no es así, el acuerdo federal tiene sus efectos ejecutorios para todas las personas desde el 31 de marzo que se publicó, y desde entonces los establecimientos no esenciales debieron de haber cerrado”, dijo.

Reincidente

Pese a los recorridos y clausuras que realizan los inspectores de Fiscalización, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, la tienda de ropa Vertiche volvió a abrir su negocio este miércoles.

La tienda ubicada en los Portales del centro, al igual que el resto de los negocios de esa zona fueron cerrados desde el pasado 31 de marzo, en donde incluso contaban con mensajes en donde avisaban a sus clientes de que estarían cerrados hasta nuevo aviso, pero todo cambio el 15 de abril cuando decidieron volver a trabajar, cuando Irapuato está a punto de entrar a la fase 3 de la contingencia y se reportan casos de contagio comunitario en la ciudad.