Negocios de primera necesidad deben seguir atendiendo al público

Irapuato. – El secretario del Ayuntamiento, Francisco Xavier Alcántara Torres, aseguró que con las medidas por el Covid-19 no se busca estrangular la economía irapuatense, por lo que los negocios de primera necesidad como los alimentarios no serán cerrados ni tampoco se va a suspender el servicio del Transporte Público.

Mencionó: “Aquí lo importante es que la vida de las personas debe de continuar, me refiero a que, en centros de trabajo y abastecimiento en esos dos rubros, no hay manera de que se pueda parar al 100 %, lo que sí debemos es tomar las medidas de precaución y de higiene que nos han estado sugiriendo y machacando todos los días, si tengo que ir a hacer surtido de despensa no podrá ir toda la familia como generalmente se hace, será uno de ellos y será siempre de ellos”.

Garantiza abasto

Xavier Alcántara dijo que no se va a cerrar ningún centro de abasto, ni los pequeños ni los de mayor dimensión, para poder garantizar el abastecimiento de productos básicos.

Mencionó: “El transporte no se va a detener, se guarda la regla de la sana entre los usuarios para que puedan viajar con tranquilidad, se van a cerrar algunos establecimientos, pero lo que es de primera necesidad también sigue trabajando”.

Explicó que lo que se refiere al transporte público se está considerando enviar más unidades en las horas pico para que los camiones no vayan saturados y se pueda dejar un lugar libre, así como comentó que los supervisores estarán revisando que las medidas de higiene se respeten.

