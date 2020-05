Negocios de florería, con aroma a tristeza

Staff Correo

Estado.- Ante un panorama poco favorable por la contingencia sanitaria del Covid-19, floristas del municipio prevén un Día de las Madres con pocas ventas, siendo esta, por tradición, una de las temporadas más redituables para este sector.

Comerciantes del ramo en la entidad han recurrido a mantener precios de temporada regular, así como un mínimo de surtido de flores.

Les pega en Celaya

Claudia Valdés Delgado, florista en el Mercado Morelos de Celaya comentó que la pandemia de Covid-19 no solo ha afectado sus ventas diarias, ahora amenaza con golpear una de las principales fechas para este negocio, el Día de las Madres, por lo que han implementado ventas a través de las redes sociales y servicio a domicilio.

“Que no salga de casa sí, pero también que nos ayude, estamos trabajando con servicio a domicilio, no necesitan venir podemos mandar fotografías del arreglo, lo que tú quieras y lo mandamos a domicilio”, explicó.

Asimismo, resaltó que contrario a otros años, para este 2020 la preparación fue menor para esta festividad, pues solo surtieron el 30 por ciento de la mercancía que venden cada año y esto se ve en pasillos vacíos en el mercado Morelos, uno de los principales en este giro en la ciudad.

“No es ni el 30 por ciento de lo que compramos normalmente, antes a lo mejor comprabas 100 y ahora no compraste ni 30”, comentó la florista.

Claudia Valdés solicitó a las autoridades que se les permita trabajar en estas fechas, para lo cual han mantenido las medidas se seguridad e higiene ante la contingencia sanitaria.

“Nada más que nos dejen trabajar, todos tenemos la necesidad de trabajar, puesto que por eso estamos aquí; ahora sí que tenemos todas las medidas adecuadas, todos traemos el cubrebocas, en la entrada están regalando gel, no permiten entrar a más de dos personas, estamos tratando todas las medidas que las autoridades nos están pidiendo”, expresó.

Finalmente, la comerciante mencionó que los precios para este año no subirán como sucede en esta festividad y se mantendrán como en los días regulares, que van desde los 40 a los 50 pesos por una docena de rosas, por ejemplo.

Manuel Doblado: florece la esperanza

Aunque no se esperan grandes ventas, en las florerías del municipio de Manuel Doblado se preparan para atender al público para el día de las Madres.

Por ejemplo en la floristería ‘Don Elías’, ubicada en la zona centro de la ciudad, los empleados ya atienden pedidos.

“Está muy tranquilo”, dice una mujer que hace un arreglo pedido por una familia para rendir homenaje a una persona ya fallecida.

El arreglo floral lo llevarán “a un ranchito”

“Así lo pidieron que lo lleváramos; antes se pedían más arreglos, pero ahorita no han pedido mucho”, señaló la empleada, quien remata: “El año pasado estuvo mucho mejor la venta”.

“No sabría decirle cuánto, solo el patrón, pero sí fue buena la venta del año pasado”.

No pierde las esperanzas que haya buen movimiento, “pero así como está ahorita, pueda haber menos venta”.

Los ramos de rosas los vende en 150 pesos, aunque precisó que la flor económica es la que más compran.

En León temen cierre

Valeria y Julio, son vendedores de flores por mayoreo en la calle Justo Sierra, ambos coinciden en algo, temen que el sábado o el domingo les cierren su local comercial, porque se festeja una fecha muy especial, y por algunas aglomeraciones de personas, como en otras partes del país, se verían en la necesidad de cerrar sus locales comerciales.

Al igual que muchos comercios de León y el mundo, han tenido pérdidas económicas; las afectaciones que ha tenido este sector económico es tirar el producto que no se vende, y bajaron sus ventas a un 50 por ciento o menos.

Tanto el 10 de mayo como los días previos a esta fecha es cuando tienen las ventas más altas y casi todo es de mayoreo. Las flores que más se sigue consumiendo son las rosas, las cuales subieron su precio en esta semana, pasaron de 50 a 70 pesos el paquete de 24 flores.

Independientemente de los precios, lo que preocupa es que este año será uno de los más bajos en la venta de las flores.

“Es que no nos han hecho ninguna aclaración, tenemos el miedo de que el mero día vengan a cerrarnos, porque en días no nos han dicho nada, la mayoría sí tiene miedo de que ese día ya no vendas y te cierren los locales como le han hecho”, dijo Valeria.

La existencia de flores que tienen por ahora, es solo para vender estos días y esperan un cargamento mayor, sin embargo existe la incertidumbre de cerrar sus negocios o arriesgarse a comprar más flores. Porque es una mercancía que se echa a perder y es una inversión muy fuerte. Para este fin de semana llegarán alrededor de 800 paquetes de todo tipo de flores.

Julio, tiene un local pequeño, al lado del de Valeria. El año pasado vendieron entre 40 a 50 mil pesos entre el 7, 8, 9 y 10 de mayo. Ahora, con esta pandemia (en la cual no cree, piensa que es un invento del gobierno federal), únicamente tiene ventas de 300 a 400 pesos al día, por lo que espera que esta situación termine, antes de que entren en una crisis más fuerte.

