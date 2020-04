Negocio ‘Los Pastorcitos’ da tacos gratis a quienes más lo necesitan

Redacción

Ciudad de México. – Un negocio de tacos ubicado en la alcaldía Tlalpan se ha sumado a la solidaridad que se necesita durante este momento de crisis sanitaria, con el fin de dar apoyo a quienes más lo necesitan.

Esta taquería regala sus productos a aquellos que no tienen que comer, así lo evidencian sus letreros en los que se puede leer: “no dudes en acercarte” o “para quien más lo necesite”.

El negocio, de nombre ‘Los Pastorcitos’ está ubicado en la calle Sierra de las Cruces, en el número 8, en Tlapuente. Se puede leer en la entrada: “si en esta crisis estás mal y te ha ido mal, no dudes en acercarte con nosotros, podemos al menos darte unos taquitos para ese día. Tampoco nos está yendo bien, pero la verdad está canijo el que los hijos no coman… no tengas pena y dinos”.

