Negocian bajar salario

Aseguran que sería un porcentaje de entre 10 al 20% para los suelos de los ediles en Jerécuaro; la idea también es generar un ahorro que adelgace la nómina

Onofre Lujano

Jerécuaro.- Entre un porcentaje del 10 al 20%, sería la disminución de sueldos para los ediles, informó el alcalde Luis Alberto Mondragón Vega.

Explicó que es lo más probable es que se bajen el sueldo, “ya platicamos con algunos y lo que sí aprobamos es aumentar el sueldo de los trabajadores que ganan menos y es entre el 4 y 12 % dependiendo del rubro y actividad esto ya va implícito en sueldos y prestaciones”.

Reiteró que están en ese proceso de bajarse el sueldo, “hemos encontrados algunas resistencias, vamos a platicarlo y los ediles están conscientes de que se tienen que reducir y lo que no queremos poner en riesgo la unidad que existe, es un grupo muy sólido”.

Agregó que la idea también es generar un ahorro que adelgace la nómina, “hay algunas promotorías que no deben estar permanentemente y lo que hicimos es generar más contratos que no fueran base y tratar de darle empleo temporal a algunos, porque hay ventanillas que no se abren durante meses, “tal es el caso en Desarrollo Rural y Social y podremos hacer ese ahorro”.

También agregó que se ejercerán 214 mdp de Presupuesto de Egresos para este año 2019.

*EZM