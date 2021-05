1.- Negligencia contra nuestros mayores

Juan Elias Chávez

Es sabido que en el ámbito municipal los Ayuntamientos caminan muy lento cuando se trata de armonizaciones legislativas y administrativas trazadas por el Congreso del Estado, primordialmente por dos razones: primero, el dinero, no cuentan con recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones y, segundo, no son sus prioridades políticas o su interés. Así que no resulta raro, aunque si criticable, que solamente dos municipios, León y Apaseo el Alto, reglamentaron e instalaron su Consejo Municipal de Personas Mayores; obligación anterior al 2015.

Desde hace más de dos décadas se tenía previsto el incremento de los adultos mayores -aunque a los jóvenes políticos se les olvide que un día llegarán a viejos- por lo cual la necesidad hizo posible legislar para que, llegado el tiempo, hubiera atención e infraestructura para esa población. Sin embargo, de lo planeado a lo real hay mucho trecho. El diputado Juan Elías Chávez, enterado de la apatía de los municipios, pide que el Congreso Local les exhorte a cumplir sus obligaciones.

Amén del tema de atención, sobre el servicio público a los adultos mayores, resulta urgente que también se revisen los incumplimientos municipales a los mandatos legislativos, tomando en cuenta que no sólo hay que expedirles obligaciones, sino también apoyarles para que no se les exija lo imposible.

2.- Mesura es la palanca

Sophia Huett López

Indistinto de las necesidades que indujeron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez a procesar y emitir el acuerdo gubernativo para proteger al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y custodios del sistema carcelario amenazados por el crimen organizado, resulta una respuesta compensatoria ante los riesgos existentes por el despliegue de la criminalidad.

Más que revisar las causas o debatir las razones del gobernador, lo que importa es lograr que las medidas a implementar aquieten los ataques contra los elementos de la policía estatal y los custodios, en un contexto donde el Estado no garantiza la seguridad; suministrarla a la población.

Al momento es oportuno para que se analicen y debatan las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, pues muchas de las necesidades de los policías estatales y custodios deben atenderse en la norma; sobre todo, el concepto de seguridad pública que supere de forma radical el existente, del sexenio pasado, pero superada por una violenta realidad.

Como puede verse en otros estados donde han domado la inseguridad -violencia e impunidad-, la educación y superación del policía por medio del mejoramientos, salarios y prestaciones, y el apoyo a sus familiares; ha sido la cimiente que requirió una estructura de mando preparada. Creer que el Decreto Gubernativo 89, no es reactivo ni por temor a criminales, sino preventivo como lo supuso la secretaria Sophia Huett, es colmar una acción con “juicios de valor y valentonadas”.

3.- La evasión

Mauricio Trejo Pureco

A propósito de que el Gobierno de México busca ingresos fiscales para encarar necesidades sociales, sobre todo recaudando lo que adeudan contribuyentes morosos, comentan que en el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, siguen esperando que el candidato del PRI a la alcaldía de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, cumpla con las obligaciones fiscales de la empresa COET S. A. de C. V., a la cual se le promovió mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de pago y embargo por 6 millones 254 mil pesos con número de control PF/01/03A/00012/2020.

Esta empresa, cuyo giro es de centro nocturno, está también señalada como negocio donde Trejo Pureco presuntamente tenía personal laborando para su beneficio, pagado por el erario de San Miguel de Allende, lo que lo tiene bajo proceso penal. De COET, Mauricio Trejo es accionista con sus hermanos Manuel, Marcelo y Marco, recayendo en Mauricio la calidad de presidente del consejo de administración, según consta en acta constitutiva bajo escritura 10,606 elaborada por el notario Manuel García.

El equipo del titular de Finanzas, Héctor Salgado Banda, son los responsables de la cobranza, pero encontraron con que les han desaparecido el domicilio fiscal dado de la empresa, por lo que se vieron en la penosa necesidad de notificar el pago y embargo en estrados de la oficina recaudadora en San Miguel de Allende. Todo por no cumplir sus obligaciones fiscales como traslado del Impuesto al Valor Agregado; retenciones de impuesto sobre la renta por asimilados a salarios, retenciones por impuesto sobre la renta por prestación de servicios profesionales, recargos, multas y actualizaciones. Invitan al candidato tricolor a ponerse a mano con Lolita o Dolores…

De la Valija. Las cercas que caminan

En los campos de Dolores Hidalgo se afirma que el candidato independiente a la alcaldía, José Julio González Landeros, es un fiel seguidor de aquel lema posrevolucionario “Sufragio Efectivo, No Devolución” que tanto gustaba al humorista político Marco A. Almazán, porque al parecer no está dispuesto a devolver sus tierras a ejidatarios que le acusan de despojo. Le gustarían los minifundios.

Los ejidatarios de Santa Lucía, en la cuna de la Independencia nacional, han informado que ya pesan dos denuncias contra el candidato González Landeros, una penal y otra ante la Procuraduría Agraria, por haber tomado tierras de su ejido. Esto lo habría hecho con su hermano Hugo González. Han ido recorriendo las cercas y se les acusa incluso de obtener documentación presuntamente falsa para declararse legal propietario. Lo tienen por mal vecino y querer la presidencia para lograr impunidad.

Francisco J. García Cabeza de Vaca

El 30 de abril, en medio de protestas, la Cámara de Diputados Federal, con mayoría de votos de Morena y sus aliados, lo desaforaron acusado de defraudación fiscal equiparada. El 19 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Caso histórico que se anotó como conflicto entre gobierno federal y varios gobiernos estatales.

Francisco J. García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, panista, resulta símbolo en el proceso electoral para los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional- donde actúa el de Guanajuato-, la cual exigió respeto al fallo de la Corte de la Nación, tras la orden aprehensión girada por la FGR.

El repliegue del tamaulipeco para decir que el desafuero corresponde al Congreso de su estado, no le valió porque vino la respuesta federal. Además la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó congelar sus cuentas. El debate sobre si Cabeza de Vaca es héroe o villano, inició.