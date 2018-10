Necesita RIAMA una reconfiguración: María Ortiz de Medio Ambiente

Tras lo prometido por López Obrador en su visita a León sobre la rehabilitación de la refinería en Salamanca, Ortiz señala una gravedad aún mayor en la planta por lo que hace falta una reconfiguración

Paulina Millán

León.- Respecto a lo dicho por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su última visita a la ciudad, cuando prometió la rehabilitación de la refinería Ing. Antonio M. Amor RIAMA; María Isabel Ortiz, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, afirmó que no sólo es rehabilitación, sino una reconfiguración lo que la planta requiere.

Sobre el ‘caso Salamanca’, Ortiz refirió que “se tendrá que ver cómo se llevarán las relaciones con las instancias federales respecto a este tema”.

“La reconfiguración implicará un acercamiento de nuestra parte con las autoridades federales para insistir que tenemos que reducir las emisiones que genera y las grandes afectaciones que tiene para la población, no sólo de salamanca sino de todo el corredor industrial”, puntualizó.

La planta cuenta con un aproximado de 4 mil 800 trabajadores y actualmente produce diariamente 54 mil barriles de destilados, de los cuales 12 mil barriles son de asfalto, gasolina ultra baja en azufre, gasolina magna y Premium, así como diesel, diesel ultra bajo en azufre y turbosina.

Hay problemas de financiamiento en todas las refinerías

La refinería de Salamanca cuenta con grandes carencias, pero la principal es la falta de inversión, así lo puntualizó Galo Galeana, director general en Procesos Industriales de Transporte y Almacenamiento.

A decir de él, las 6 refinerías que se encuentran en nuestro país, incluyendo la de Salamanca, tienen problemas de financiamiento; lo cual puntualiza como una realidad que se ha multiplicado con el pasar del tiempo.

“Hablar de refinerías como la de Madero, que tiene no sé cuantos meses sin operar, o la de Salamanca, que no concluyó su reconfiguración y que todavía le falta la fase de disminución de residuos a través del aumento de gasolina, implica que lo que se hace en números sea a mayor importación, no sólo de petrolíferos sino incluso de petróleo”, concluyó.

La RIAMA, de Petróleos Mexicanos (Pemex), tiene 68 años instalada en el municipio de Salamanca, convirtiéndose en un motor que ha generado el desarrollo económico e industrial en el estado de Guanajuato.

