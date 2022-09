Si no hay una rehabilitación en el arroyo que va de la presa del Mogote a la presa de la comunidad de Silva, puede haber riesgo de que el agua se desborde



Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón.- Puede haber riesgo de que el agua se desborde en el arroyo del municipio. Esto lo expresó el delegado de la comunidad, Faustino Gutiérrez. Días antes de estas declaraciones el arroyo tuvo un rompimiento. El agua llegó a una vivienda y sembradíos poniéndolos en riesgo de pérdidas.

Foto: Jonathan Juárez

Desaprovechamiento de agua y peligro

Lo anterior genera, además del peligro, un desaprovechamiento del agua del arroyo de San Francisco del Rincón para los sectores agricultor y ganadero de la zona, expresó el delegado.

“Ahora que pase la temporada de lluvia, yo creo que va ocupar una buena rehabilitada el canal alimentador de la presa del Mogote a la presa de Silva, si no, va a suceder lo mismo“, comentó.

Afectaciones menores por desbordamiento del arroyo El Mogote

“Ya no hubo afectaciones en las viviendas, pero falta la rehabilitación, sobre todo en donde se reventó”. A mediados del mes de agosto, el arroyo que va de El Mogote hacia la comunidad de Silva se desbordó y generó varias afectaciones. Las inundaciones llegaron a los sembradíos de las comunidades de Silva y San Ignacio, por lo que ciudadanos y corporaciones buscaron repararlo.

Para leer más: Aplauden 5 semanas sin asesinatos en San Francisco del Rincón

Foto: Jonathan Juárez

El agua puede ser aprovechada: delegado

“Ahí está muy plano y se necesita levantar el bordo. Y toda el agua se va para el puente de Silva y San Ignacio. Si no, va a suceder lo mismo, porque sí le taparon, pero provisionalmente, como no se podía trabajar por la humedad, quizá vuelva a suceder lo mismo, porque hace unos tres años pasó lo mismo, y como no le dieron seguimiento, otra vez tuvimos el problema”. Explicó el delegado. Agregó que el agua puede ser aprovechada, pero esto no para cuando se desborda el arroyo.

Por si no lo leíste:

bc