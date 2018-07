Necesario que existan policías preparados y bien remunerados: Bernardo León

El comisionado de Seguridad de Morelia participó en la sesión de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, en donde señaló la importancia de apoyar y reforzar a los policías para bajar la incidencia delictiva

Daniel Vilches

León.- El comisionado de Seguridad de Morelia, Michoacán, Bernardo León explicó que para que la incidencia delictiva disminuya en Guanajuato, es necesario que existan policías preparados y bien remunerados, ello de acuerdo al caso de éxito que hay en ese estado vecino.

Lo anterior, en entrevista con los medios de comunicación, luego de participar en la sesión de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, en donde expuso las acciones que se realizaron en Morelia para bajar la tasa de la incidencia delictiva.

La falta del mejoramiento en las condiciones salariales de las Fuerzas de Seguridad Pública, así como su capacitación y reforzamiento han sido reconocidos por las autoridades federales cómo las problemáticas que han orillado a que los elementos de policías traicionen la mística de su profesión y caigan en manos del crimen organizado, además de que no se combata la incidencia delictiva en el estado.

Destacó que a los elementos de la policía se le debe de dar atribuciones como facultades de investigación.

En entrevista, el experto señaló que una vez que las condiciones de los efectivos cambien y estén mejor preparados, las cifras de impunidad incluso irían a la baja porque habría más confianza hacia las autoridades y que los criminales pensarían dos veces en cometer un delito.

“Si las policías no tienen facultades de investigación y no investigan los homicidios, cuando el chiste es que no quede impune, y lo que más ayuda a reducir la criminalidad es que no haya impunidad. Cuando el que cometa un delito sepa que le va a costar su criminalidad, entonces se va a ver como bajan los delitos”.

“El chiste es tener policías, tiene que haber un número suficiente de policías con un perfil de policía, certificado, bien reclutado, con un nivel de escolaridad de 12 años, y con una escala salarial que haga atractiva la chamba. Que puedan ofrecer un servicio integral, recibir una denuncia e investigar y en México hay restricciones legales que no permiten que el policía haga su trabajo”, señaló.

Recordó que en Morelia hay 850 mil habitantes y que cuándo la actual administración llegó, el número de elementos de seguridad era de 120, y que hasta el momento se ha logrado la contratación de 840 efectivos.

Finalmente, consideró que León tiene todo implementar un modelo policíaco similar al de Michoacán, para combatir la inseguridad y la cifra negra.

