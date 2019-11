“Necesaria IP para crecer a tasa de 4%”: AMLO

El presidente de la República ratificó el acuerdo con empresarios para impulsar un plan de desarrollo de infraestructura

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para alcanzar tasas de crecimiento anual de 4%, es necesaria la participación de la inversión privada.

Al entregar los Premios Nacionales de la Ingeniería y la Arquitectura a Carlos Slim Helú y a Joaquín Álvarez Ordóñez, respectivamente, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal ratificó que el 26 de noviembre suscribirá un acuerdo con los organismos empresariales para impulsar un plan de desarrollo de la infraestructura nacional.

El arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez es toda una institución viviente por todo lo que ha aportado en sus obras, sobre todo en el sector público. También externo mi reconocimiento al ingeniero Carlos Slim Helú, cuya virtud es que es un hombre austero y sobrio, que no deja de trabajar y es un empresario con dimensión cívica y social” Andrés Manuel López Obrador

“No podríamos sacar adelante al país y lograr tasas de crecimiento de 4% anual sólo con inversión pública. No hay recursos que permitan esa alza si no se cuenta con la inversión privada. Esto aplica no sólo para México, sino para el mundo, hasta en China. Con este plan vamos a avanzar mucho”.

Acompañado por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de SCT, Javier Jiménez Espriú, y por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, entre otros invitados especiales, el presidente destacó que en los primeros seis meses de 2019 llegaron 18 mil millones de dólares de inversión extranjera, “algo sin precedente”.

López Obrador resaltó que se tienen que destinar recursos a la gente que más lo necesita: “Queremos la modernidad de México, pero forjada desde abajo y para todos”.

De su lado, Slim señaló que México debe destinar cuando menos 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a infraestructura.

China invierte 12% del PIB en su infraestructura desde hace 10 años, es una inversión superior a la que realizan todos los países de Europa y Estados Unidos, explicó el empresario.

“Ante este panorama mundial no hay duda de que México debe empezar a actuar y aprovechar las facilidades de financiamiento para realizar una gran inversión en infraestructura y reconversión urbana con recursos propios y ahorro externo a largo plazo y a muy bajas tasas de interés”, dijo el presidente honorario del consejo de administración de América Móvil.

Estas inversiones generarán actividad económica a escala nacional y muchos empleos mejor pagados que aumentarán la demanda y alimentarán el desarrollo, comentó.

Sobre el Plan Nacional de Infraestructura, opinó que imagina que se presentará en etapas.

“Es un plan bien hecho y lo único que habrá de buscarse es cómo se instrumenta, cómo se concursa, que lo gane el que ofrezca mejores condiciones y cómo se financia”, precisó Slim Helú.

El empresario está en espera de que salgan las convocatorias para los concursos de los proyectos y los plazos de los mismos.

Los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura son una distinción que otorga la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México A.C., fundada en el año 1868 a iniciativa del entonces presidente Benito Juárez.

Pide que se disculpen con el Gabinete de Seguridad

A un mes fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el presidente pidió a sus adversarios que ofrezcan una disculpa o rectifiquen por el linchamiento mediático al que sometieron a su Gabinete de Seguridad. El Ejecutivo criticó que sus opositores se lanzaron fuerte contra su gobierno.

Sobre la discusión el PEF 2020, aseguró que no habría partidas especiales ni moches, pese a las presiones que han ejercido algunas organizaciones para detener su aprobación. “Estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas, porque están presionando que quieren dinero en bolsas especiales en el presupuesto. Sin embargo, como decía el gran actor Héctor Suárez: ‘No hay, no hay, no hay’. Se acabó la corrupción”, señaló.

Comentarios

Comentarios