SUN

Ciudad de México.- Ya pasó el primer tercio del torneo, y al Monterrey del ‘Vasco’ Aguirre todavía no le alcanza para sobresalir en la cancha. Este viernes visitaron al Necaxa y pese a tener ventaja durante 80 minutos, perdieron los tres puntos al final por buscar sobrellevar una mínima ventaja.

Necaxa salió de inicio en busca de una defensa sólida para conseguir el empate. Sin embargo, esto permitió que los visitantes se lanzaran al frente. El tanto de los Rayados llegó tras una combinación entre Maximiliano Meza y Áviles Hurtado, que el mediocampista argentino concretó con un remate en el área. Pero ante la ventaja los regios no fueron más ofensivos, y su intensidad bajó a tal grado que Necaxa comenzó el segundo tiempo con oportunidades para empatar.

Cuando parecía que no pasaría más en el duelo, llegó un remate de Martín Barragán al 79 dentro del área para vencer a Hugo González, y decretar el empate. Con ello Monterrey perdió la oportunidad de alcanzar el liderato y sobre todo de convencer a su afición, quedándose en el sexto lugar con 11 puntos. Necaxa está en la posición 13, con seis puntos.

Polémico arbitraje

Tal como en la jornada pasada, Monterrey sufrió por el arbitraje de Enrique Santander. Dos jugadas polémicas (un posible gol y un penalti) no fueron señalados a favor de los Rayados, impotentes en el estadio Victoria.

Édgar Hernández, suplente en el arco hidrocálido, fue protagonista en una polémica jugada que pudo ser marcada como gol para los regiomontanos. El meta dejó botar el esférico, pero pareció que dentro de su portería, aunque la tecnología no encontró una toma clara para validar la anotación.

Posteriormente, Dorlán Pabón fue derribado dentro del área local… el polémico silbante no señaló la pena máxima.

Además en la jugada del empate, el rebote cayó en el pie izquierdo de Martín Barragán y uno de sus compañeros, aparentemente en fuera de juego, intervino en entre el defensor y su compañero, tal como ocurrió en la jugada del Toluca-Pumas, donde Santander invalidó el gol, pero en esta ocasión no lo hizo.

Este resultado alimenta la inconformidad del técnico Javier Aguirre. “Libertad (en el ataque) en el sentido figurado porque hay un esquema que invita a dejar espacio a la creatividad en algunas jugadas, pero llevamos tres o cuatro partidos en los que no estamos tomando buenas decisiones, yo estoy contento con el funcionamiento ofensivo pero no estamos concretando y en eso si hay un déficit que no alarma pero si me ocupa”, declaró el ‘Vasco’ Aguirre, tras el empate.