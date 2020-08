NBA mantiene la pausa

Agencias

Ciudad de México.- Lorenzo Mata, de los mejores jugadores de la historia reciente del basquetbol mexicano, anunció ayer su retiro durante una conferencia de prensa virtual organizada por el equipo Soles de Mexicali.

El mexicoamericano, a base de esfuerzo y tenacidad se ganó un lugar especial entre la afición mexicana, sobre todo en su participación con la Selección Nacional, los famosos ‘12 Guerreros’ que escribieron una gran historia a partir del año 2010.

“Es tiempo de enfocar mi mente en futuros proyectos. Decidí decirle adiós al deporte que he jugado desde los 14 años. Me retiro como jugador. Esta decisión es mía cien por ciento”, expresó ‘El Matador’ Lorenzo.

El basquetbolista dijo que desafortunadamente con sus lesiones y “como me sentía en estas últimas temporadas supe que ya no era el mismo” y agradeció a todos por su apoyo: “equipos con los que jugué, fisios, utileros, entrenadores que tuve como Sergio Valdeolmillos, Iván Déniz, Silvio Santander y Néstor ‘che’ García. De todos ustedes aprendí bastante, me ayudaron a crecer como jugador y como persona”.

Mata deja un historial difícil de igualar, ganó cinco campeonatos en la LNBP, un campeonato en CIBACOPA, otro en Puerto Rico, medalla de oro en Caracas (Premundial de FIBA Américas) y presea de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Ahora, será director de scouting de los Soles de Mexicali, “y mi prioridad es traerles a los mejores talentos para que se ganen más estrellas”, agregó.