Naya Rivera, actriz de Glee, desaparece mientras paseaba en barco con su hijo de 4 años

Redacción

California.- La actriz Naya Rivera, quien se hiciera conocida por interpretar a Santana López en la serie Glee, desapareció este miércoles por la noche luego de que fuera a pasear en barco con su hijo de cuatro años por el lago Piru en California, Estados Unidos. Al caer la noche, las autoridades suspendieron la búsqueda y tenían previsto continuarla la mañana de este jueves. Medios locales reportan que la policía teme que Rivera se haya ahogado.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020