Navarro y Sinhue supervisaron obras en la Sauceda

Lourdes Vázquez / Gilberto Navarro

Guanajuato.- La seguridad y la protección de los derechos humanos deben ser para todos los ciudadanos, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Rolando Alcantar luego de que el alcalde Alejandro Navarro afirmara que solo se trabajaría por los ciudadanos de bien y que “a los malandros se los lleve el tren”.

“Yo entiendo que el ánimo del alcalde es que su mayor preocupación es por los ciudadanos de bien, pero yo creo que obviamente él, yo y todos debemos trabajar por la seguridad absolutamente de todos, yo estoy seguro de que a él como a nosotros nos importa la vida, incluso de quien está involucrado en el tema de violencia y delincuencia (…) ”.

A decir de Alcántar, el alcalde Navarro busca brindar certeza de que le interesa trabajar más por la gente de bien y aunque es un tema que se comparte, reiteró que la seguridad pública y la protección de los derechos es para todos.

Por si no lo viste: Sólo cuidaremos a ciudadanos de bien, a malandros que se los lleve el tren: alcalde

Refuerzo a la seguridad

El diputado local del PAN manifestó que ante los delitos de alto impacto registrados en la Capital, es necesario fortalecer la seguridad en el municipio y esto va desde dotar de mayor equipamiento y más recursos a los elementos de la Policía Municipal para que hagan la parte que les corresponda y que se siga contando con el apoyo de la Guardia Nacional, pero que se avoquen a los delitos del orden federal.

No obstante, afirmó que a nivel local existe una buena disposición por parte de la Guardia Nacional y de las fuerzas federales, lo que significa un buen aliento “y que esa misma buena voluntad que tienen los mandos en Guanajuato sea la misma a nivel nacional para que les brinden mayores recursos, mejores elementos y mayores autorizaciones que creo que es la que falta y que urge muchísimo que podamos contar con esa buena voluntad desde el centro del país”.

Pide regidor no criminalizar a fallecidos

El regidor panista, Carlos Chávez expresó que todas las personas que pierden la vida violentamente son víctimas y no pueden ser criminalizadas, ya que hay autoridades encargadas de determinar si eran delincuentes o no. Esto referente a las declaraciones del alcalde Navarro, quien afirmó que quienes han sido asesinados en las últimas semanas en la Capital “eran malandros” y no va a “destinar presupuesto ni personal a defenderlos”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento afirmó que este tipo de declaraciones criminalizan a quienes pierden la vida violentamente.

“Si hay una muerte y esa persona se dedicaba a X, Y o Z, si ya se murió, es una víctima, tampoco podemos revictimizarlo mientras no tengamos elementos para definir si se dedicaba a delinquir, vender estupefacientes o a ‘ser malandro’”.

Aumento en policías

Finalmente, sostuvo que, desde la Comisión de Seguridad Pública, la cual preside, se han impulsado estrategias para fortalecer la SSP.

“Apoyo al alcalde en los esfuerzos que ha hecho en cuestión de seguridad, porque han disminuido los indicadores de varios delitos y ha incrementado la percepción de seguridad, todavía no en los niveles que quisiéramos. Hicimos un gran esfuerzo para completar la plantilla laboral de la Policía y dotarla de 29 nuevas plazas, ya son 309”.