Gilberto Navarro

Guanajuato.- El alcalde de la capital, Alejandro Navarro dio a conocer que buscarán retirar la exclusión de impuesto predial a inmuebles propiedad del Estado, la Federación y la Universidad de Guanajuato que no sean usados con fines de servicio público.

Sostuvo que con esto se podrá aumentar la recaudación por el impuesto municipal ante la crisis que enfrentan las arcas locales.

El edil señaló que existen más de mil cuentas de predial que cuentan con el beneficio de estar exentas del cobro del impuesto, ya que son propiedad del gobierno e incluso la UG, pero no tienen un uso destinado al servicio público.

Explicó que estarán analizando retirar este privilegio de pago, ya que no considera justo que no contribuyan con impuestos.

“Alrededor de mil 200 cuentas no pagan predial, porque son de Gobierno Federal, Del Estado, de la Universidad de Guanajuato, del Poder Judicial, etcétera, son un mundo de cuentas que no pagan predial, hay edificios de la propia universidad que no funcionan o que su uso no es para impartir clases, igual del Poder Judicial, las casas de algunos magistrados, yo creo que si deben pagar predial porque no sirven para impartir justicia y así otros edificios que vamos a estar haciendo un análisis y seguramente nos los vamos a estar ajusticiando”.

Recordó que actualmente en la capital se tienen registradas 74 mil cuentas de predial urbano incluidas en las ya mencionadas.

El edil señaló la importancia de que se le cobre el impuesto predial a estos edificios, ya que con lo recaudado se pagan los servicios que presta la Presidencia Municipal a todos los capitalinos.

“Con el predial pagamos a los polis, hacemos obras, recogemos la basura, compramos focos, por eso es tan importante el tema del predial y como les comentaba de 74 mil cuentas, mil 200 son ´de gorrita´, está bien quiero entender que hay edificios que se dedican a servicios a impartir justicia y a dar clases, pero hay otros como las casas de los magistrados federales, que me dicen que no pagan”

MD