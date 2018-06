Navarro planea mejorar transporte público

Lo hará con un incremento paulatino, que debe forzosamente significar un cumplimiento en las rutas y los horarios con calidad y eficiencia

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Alejandro Navarro, candidato del PAN a la alcaldía capitalina, propuso un incremento tarifario del transporte público de 3 pesos pero de manera paulatina, es decir, que en la actual administración municipal se incremente 2 pesos, (el primer peso en julio y el segundo peso en septiembre) y que de llegar a la presidencia municipal, él incrementaría un peso más a partir de enero de 2019.

“Pasando el 1 de julio, empezar en el esquema de la transición el par de gobiernos para que fuera uno de los puntos fundamentales para que esta administración pueda tomar por los cuernos su tarea que es el aumento del pasaje antes de que se retiren el 10 de octubre y nosotros lo que nos toque empezando el 10 de octubre”.

No obstante, advirtió que de darse este incremento, los concesionarios del transporte tendrán que cumplir con los compromisos de cambiar las unidades, cuyos modelos y dimensiones dependerán del estudio de Movilidad que ya elabora gobierno del estado, así como cumplir con las rutas y los horarios de las mismas, de lo contrario se les retirará la concesión del servicio, “sin ningún problema, así hablando claro, sí te subo un peso, te subo dos pesos cumples con el horario, no cumples, te quito la concesión y traigo a otro que si cumple, así las cosas muy claras, no debemos darle tantas vueltas a los asuntos”.

Así lo señaló en entrevista, al terminar la reunión con empresarios transportistas, en donde nuevamente fijó su postura a favor de un incremento tarifario pero también de la necesidad de contar con un servicio de calidad y les aclaró que está de lado de la ciudadanía.

“Les explicamos nuestro proyecto, les explicamos que la gente también nos ha dicho en las colonias y en las comunidades que no están pasando puntuales, que no están llegando todas las rutas, que no están cumpliendo con sus obligaciones y también les dijimos que la propia gente nos ha dicho que se suba algo al transporte, pero que cumplan con estos acuerdos”.

REUBICARÍA MUSEO

Por otra parte, en la misma reunión Navarro manifestó la posibilidad de reubicar el Museo de las Momias al espacio que ocupan las canchas deportivas en la Ex Estación de Ferrocarril, esto dijo para detonar el turismo, ello en caso de que se consolide el proyecto del estacionamiento en esa zona, por lo cual el actual gobierno municipal solicitó un crédito de 100 millones de pesos al Congreso del Estado.

