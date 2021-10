Gilberto Navarro

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro designó como comisario de la Policía municipal a uno de sus elementos de seguridad personal. El anterior jefe de la policía Alejandro Camacho asumirá la Subsecretaría Operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Previamente, el mismo edil había anunciado que haría cambios en la dirección de la corporación capitalina, movimiento que se concretó esta semana.

Alejandro Navarro anunció que designó como comisario de la Policía municipal a Mauricio Vázquez Gonzales, quien se había desempeñado como su escolta e inició su carrera policiaca en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

“Es abogado y a partir de esta semana está al 100% en las labores de Alejandro Camacho (excomisario). Sí me convence, sí nos cuadra a Samuel Ugalde (titular de la SSC) y a mí, se quedará él a partir del 1 de noviembre y, si no, no pasa nada, que siga haciendo las labores que tenía, que era mi escolta”.

Señaló que el nuevo encargado de la policía cuenta con experiencia de alrededor de 14 años en el ramo de la seguridad, además que se desempeñó como escolta de exsecretarios del estado.

“Estaba desperdiciado”

Consideró que la experiencia de Mauricio Vázquez González estaba siendo desperdiciada al desempeñarse como parte de su equipo de seguridad personal.

“No es porque yo lo quiera meter, sino porque esta subutilizado, tiene 13 o 14 años de ser escolta hasta del Gobernador. De tener la capacitación y el examen de Control y Confianza, que mejor se vaya a los fregadazos de verdad”.

El alcalde también informó que los titulares de las áreas de seguridad ya se reunieron con la tesorera, Irma Mandujano, para afinar detalles sobre la contratación de 50 nuevos elementos policiacos a inicios del próximo año “ya que la ampliación del estado de fuerza requiere muchos más recursos que solo los sueldos”.

“Que se haga bien el presupuesto, no solo es el sueldo, son uniformes, alimentos, seguro social, ISSEG, seguros de vida… cuánto va a impactar la contratación de los 50 elementos”.

Recordó que la intención es que al cierre del segundo trienio se pueda tener el total de los 100 elementos ya con mandos, ya que en esta primera tanda de contrataciones serán solo policías razos.

