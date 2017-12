Navarro acusa al Municipio de ‘perdonar’ Predial, tener ‘aviadores’ y ser ‘flojo’ para gestionar recursos

Aseguró que la capital gasta 100 millones de pesos más en salarios que en San Miguel de Allende y Silao

María Espino

Guanajuato.- El diputado panista, Alejandro Navarro, señaló que en recaudación del Impuesto Predial en Guanajuato capital y de gestiones de recursos federales “hay un hueco” de 170 millones de pesos, en comparación con San Miguel de Allende donde el registro de vivienda, los habitantes y los recursos bajados de la federación son mucho más.

Aseguró que la capital gasta 100 millones de pesos más en salarios que en otros dos municipios más grandes, que con el número de viviendas debería de recaudar mucho más de Impuesto Predial y que debería de gestionar más recursos de la federación.

Publicidad

“Son 170 millones de pesos con los que se podría tener calles pavimentadas, más seguridad, más patrullas, podríamos tener mejores servicios municipales o simplemente más obras para el bienestar social”.

Comparó lo que se espera recaudar por el pago del Impuesto Predial en el 2018 en San Miguel de Allende con 171 mil 857 viviendas y se estima una recaudación de 104 millones 190 mil 282 pesos; Silao con 189 mil 567 viviendas y esperan un ingreso de 67 millones 712 mil 420 pesos; mientras que en Guanajuato con 146 mil 198 viviendas recuperarían 61 millones 185 mil 490 pesos.

Lo anterior lo manifestó en rueda de prensa, con motivo de que hoy (miércoles) en el Congreso de Guanajuato se discutirá y aprobará la Ley de Ingresos para el municipio de Guanajuato para el ejercicio 2018; además adelantó que es casi un hecho que se rechace la propuesta del Ayuntamiento capitalino de cobrar el 100% del servicio de agua potable a las escuelas públicas.

Pregunta si hay ‘aviadores’

Navarro Saldaña también explicó que el Municipio gasta de más en empleados municipales, contratados por honorarios y eventuales: 294 millones 660 mil 722 pesos, lo que significa aproximadamente 100 millones de pesos más en comparación con San Miguel de Allende donde ejercen 195 millones 860 mil 319 pesos y en Silao 191 millones 191 mil 908 pesos, ambos relativamente más grandes que Guanajuato. “Guanajuato capital gasta 100 millones de pesos más y me pregunto ¿Dónde están esos 100 millones de pesos si no les pueden pagar las horas extras a los policías, tránsitos y demás personas que trabajaron en el FIC, yo no sé si tenemos ‘aviadores’ o no, si el señor Juan Carlos Vargas, José Luis Rivera Jasso o Ludovico Mata sigan cobrando o no”.

Explicó que el presupuesto del 2018 de Guanajuato es de 767 millones 162 mil 107 pesos, de los cuales se están pronosticando que sean de recurso federal 364 millones 811 mil 10 pesos, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 37 millones 53 mil 380 pesos y del Impuesto Predial 61 millones 185 mil 490 pesos. Navarro cuestionó porqué el Municipio no aspira a tener más participaciones federales, pues dijo que el hecho de que el alcalde Edgar Castro Cerrillo sea del PRI, es un punto que debería aprovechar.

También dijo que él cuestionará a donde se han destinado los 34 mdp que en todo el año ingresaron al Museo de Las Momias de Guanajuato, pues en la información que entregaron no se encuentra la descripción de dicho recurso.

RC