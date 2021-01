Redacción

Ciudad de México.- La youtuber Nath Campos denunció a través de un video el presunto abuso sexual que vivió por parte de uno de sus amigos influencers llamado Rix, luego de haber salido de fiesta juntos.

En una grabación de casi una hora, la joven narró lo ocurrido, pero sobretodo lo normalizada que se encontraba la situación entre varios de sus conocidos.

Nath mencionó la culpa que sintió al ponerse en riesgo al haber tomado mucho esa noche.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y Rix se ofreció a subirme, porque yo no podía caminar bien. Mis otros amigos se fueron. De las otras cosas que recuerdo es entrar a mi departamento, quitarme mi Jumper para meterme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos ni las piernas, no sé si estaba en shock, no sé qué estaba pasando”, dijo Nath Campos en el video.

La youtuber comentó que el abuso sexual ocurrió años atrás, sin embargo decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía para dar a conocer su caso y porque sabe que ella no fue la única víctima del influencer Rix.

La youtuber Nath Campos señaló que en un principio se sintió muy sola porque a los amigos cercanos a los que les contó no creyeron en ella o no lo tomaron con la seriedad necesaria.

“Me daba pena decirle a mi familia, a mis papás, a mis abuelos. Me hacía sentir muy débil. No quería que mis papás me vieran así. Sentí tanto rechazo, me daba miedo quedarme sin amigos, quedarme sola. No tienen idea de las cosas que sentía cuando empecé a aceptar campañas monetarias en las que estaba él para no verme afectada laboralmente”, dijo la youtuber.

Nath Campos comentó que para sus amigos y para las personas que conocían a Rix minimizaron el abuso sexual. “Me sentía muy sola porque las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era algo importante y me hizo sentí estúpidamente culpable”, dijo.

El caso se viralizó rapidamente en redes bajo el hashtag ‘Rix abusador’

