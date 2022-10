Natasha es una nómada digital que migró de Guanajuato a causa de la violencia, ahora vive Australia y recorre el país en busca de libertad

María José Soto Pallares

Australia.- Natasha es una creadora de contenido y nómada digital, ella como muchos otros mexicanos decidió migrar el país a raíz de la violencia. Actualmente recorre Australia en una Van junto a su novio y aunque ama y extraña México, no se arrepiente de su decisión de vida.

Desde hace 15 años la mexicana optó por buscar un lugar que le guste y en que pueda tener seguridad financiera y que le paguen lo justo por su trabajo, pero sobre todo donde pueda ser libre y caminar sin miedo a que algo malo pase. Una situación que lamentablemente enfrentan muchas mujeres en Guanajuato y en todo el país.

Natasha nómada digital Foto: especial / Facebook

Busca una vida libre de violencia

Natasha cuenta en su blog y sus redes sociales que vivía en Celaya, una ciudad que desde hace años está marcada por el alto índice de violencia y delitos de alto impacto. En una ocasión, manejaba su carro y leyó una nota roja, desgraciadamente demasiado común para cualquier guanajuatense.

“Una vez cuando vivía en Celaya iba manejando en la mañana, toda modorra con un café en la mano. Me tocó un alto y una persona estaba vendiendo un periódico y el titular decía “encuentran restos humanos en bolsas en diferentes puntos de la ciudad”. Y abajo una noticia de cómo quedó el fut del último partido…Le tomé a mi café, el semáforo se puso en verde y seguí con mi vida como si nada… Hasta que me cayó el 20 ¿En qué momento perdí mi humanidad? ¿En qué momento esas noticias me dejaron de asombrar?”, dijo.

Natasha nómada digital Foto: especial / Facebook

Luego de reflexionar sobre la normalización de la cultura de la violencia, decidió que no quería vivir en un país así, “a veces me siento culpable por pensar así… ¿Pero está mal no querer vivir en un lugar donde noticias negativas sean pan de cada día? La inseguridad del país fue la principal razón por la que decidí no querer vivir ahí. Es triste, pero es la realidad”.

Adiós México…Hola Australia

Durante un voluntariado en Tailandia, conoció a un australiano, quien se convirtió en su mejor amigo y compañero de vida. Y tras un largo trámite se mudaron a Australia, ambos trabajan por internet, lo que les permite recorrer el país en una van.

Natasha documenta sus aventuras en su blog y redes sociales, donde además da consejos a quienes también buscan un estilo de vida como el de ella. Además, afirma que extraña a su familia y México. Pero no se arrepiente de la libertar que consiguió.

Eso sí, dejó claro que como migrante debe trabajar el doble para obtener ingresos. Aunque sabe que lo logrará.

“Los que decidimos migrar nos toca chingarle al doble, todos siempre soñamos con ir a ver a la familia, y cuando vives en Australia viajar a México no cuesta 5 pesos…Pero bueno, eso lo sabes desde el momento en que tomas la decisión. Sé que la voy a lograr, si algo tenemos los mexicanos es que donde quiera la armamos, ¿Apoco no?”, dice.

