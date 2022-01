Jazmín Castro

León.- Las noches en el Centro de Espectáculos de la Feria han dejado huella en cientos visitantes, donde los artistas se han encargado de poner el sabor con cada una de sus letras que ha despertado en los asistentes toda clase de sentimientos, a tal grado que varios se atrevieron a pedir matrimonio, hubo quienes vivieron el otro lado de la moneda con el desamor y unos cuantos se echaron unos tragos de tequila para olvidar.

Este fin de semana se puso candente al son del mariachi con la española Natalia Jiménez, que se presentó el pasado jueves 20 de enero en el Palenque de la Feria de León, y se encargó de deleitar a sus fans con canciones como “Que te quería”, “Tu peor error” y “Sueños rotos”, además de “Daría”, que puso a cantar a todos.

Pero el ‘hit’ de la noche llegó cuando Natalia hizo una pausa y comenzó a solicitar la presencia de un joven de nombre Erik, quien de inmediato saltó de su butaca y se acercó al redondel, después solicitó la presencia de Gerardo, otro joven que llegó con nerviosismo y expectativa.

Foto: Jazmín Castro

Envueltos en un momento de silencio, Erik se hincó y le pidió a Gerardo que se casara con él y con un beso llenaron de adrenalina el lugar. Al mismo tiempo que se escucharon los primeros acordes de la canción “Creo en mi”, una melodía que la española dedicó a la comunidad LGBTTIQ+, desatando los aplausos de los seguidores.

Al ritmo del mariachi entonó “Ya lo sé que tu te vas”, “Si nos dejan” y “No me vuelvo a enamorar”, canciones que erizaron la piel de muchas que tuvieron una noche llena de emociones.

Pero la fiesta en el Centro de Espectáculos no paró, y el viernes y sábado el cantautor Pepe Aguilar, al ritmo de la banda y mariachi, hizo temblar el lugar, porque aunque no está permitido bailar por las medidas sanitarias, eso no fue impedimento para que uno que otro moviera los pies.

Foto: Jazmín Castro

“El Gavilancillo”, “Corrido de los Pérez” y “Chaparrita”, fueron las tres primeras canciones, pero las que levantaron suspiros fueron “Por una mujer bonita”, “Recuérdame bonito”, y “Me estoy acostumbrado a ti”.

Más tarde Pepe Aguilar dijo que a dos años de no pisar un palenque por la covid-19, lo hizo de nuevo en la ciudad zapatera, y no dejó pasar la oportunidad de cantar un popurrí de Vicente Fernández en su memoria.

