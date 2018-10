Natalia Botello suma bronce en esgrima en Buenos Aires 2018

La esgrimista mexicana obtuvo su segunda medalla en la contienda olímpica juvenil, ahora fue de bronce, en la modalidad de equipo mixto Continental América 1, luego de la plata conseguida la víspera en la modalidad de sable

Notimex

Buenos Aires.- La esgrimista mexicana Natalia Botello sumó otra medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y ahora fue de bronce, en la modalidad de equipo mixto Continental América 1.

Botello Cervantes obtuvo su segunda medalla en la contienda olímpica juvenil, luego de la plata conseguida la víspera en la modalidad de sable, pero en individual.

En esta ocasión, la mexicana formó parte del conjunto de los estadunidenses Robert Vidovsky, Kenji Bravo, May Tieu, Isaac Herbst y Emily Vermuele, quienes vencieron 30-24 a la representación de Europa 3.

Este conjunto estuvo formado por el español Alonso Santamaría; la búlgara Yoana Ilieva, quien superó a la mexicana por 10-8; además del polaco Maciej Bem; la francesa Vennissia Thepaut; el austriaco Alexander Biro, y la belga Axelle Wasiak.

De esta manera, la esgrimista originaria de Baja California consigue su segunda presea en la justa.

Respecto a la medalla de oro, se lo llevó el equipo mixto de Europa 1 al ganar 28 puntos a 25 a Oceanía-Asia 1.

“Me voy contenta a pesar de no haber conseguido la medalla que queríamos. Estoy viviendo una competencia que no volveré a vivir en la vida y me voy con una muy buena experiencia”, afirmó.

Natalia señaló que representó de la mejor manera a México y gracias al trabajo realizado se dieron los resultados, “tenemos una plata y un bronce, sentí más la competencia que la de ayer (plata) y me gustó competir al lado de mis compañeros norteamericanos”.

AL