Ante la dramática situación se de sequía extrema en Nuevo León, la NASA se ha sumado con preocupación al monitoreo de la presa Cerro Prieto

Redacción

Estados Unidos.-La sequía extrema que azota Nuevo León ha ocasionado que la presa Cerro Prieto haya reducido su capacidad al 0.5%. La NASA compartió imágenes del antes y después del cuerpo de agua y aseguró que tardó 7 años en secarse.

A través de su cuenta de Twitter, NASA Earth publicó dos imágenes en las que compara la situación de la presa Cerro Prieto en Nuevo León en 2015 y en 2022. Ahí es evidente cómo fue el avance de la sequía a lo largo de los años.

Las imágenes se captaron gracias al Operational Land Imager (OLI) en Landsat 8. La capacidad de la presa de 393 millones de metros cúbicos, quedó reducida a apenas 0.5%.

Lee también: Inflación de México en julio se eleva hasta el 8.16%, la más alta desde 1998

The Cerro Prieto reservoir in Nuevo León, Mexico, has dropped to 0.5 percent of its capacity of 393 million cubic meters. The reservoir is shown in these Landsat images acquired in July 2015 and July 2022. https://t.co/uLsMtgtMTG pic.twitter.com/Z9RJcdsM6R