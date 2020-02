Narra turista terror que vivió en San Miguel de Allende

Redacción

San Miguel de Allende.- Una joven originaria de Guadalajara que acudió como turista a San Miguel de Allende narró cómo ella y dos amigas más fueron perseguidas por un hombre que pretendía hacerles daño.

Naomi Silva narró en un hilo de Twitter los hechos ocurridos en este municipio ayer por la noche mientras caminaban para acudir al bar Rosewood ubicado al centro de la ciudad.

Momentos después, las tres jóvenes se dieron cuenta de que eran seguidas por un hombre, por lo que decidieron comenzar a correr, pues la calle por la que caminaban estaba completamente sola.

“Se los juro que no se acababa la calle, corríamos y corríamos y no veíamos nada, ni un maldito carro ni nada, yo cada vez sentía al tipo más cerca de nosotras, quería pararme a quitarme los botines para poder correr más rápido pero pensaba el tipo me va alcanzar”, escribió.

Por fortuna, una patrulla de policía se apareció en ese momento, auxiliaron a las turistas y lograron la captura del hombre, quien a decir de las víctimas, tenía guardado un martillo y dos navajas.

Las quiero mucho y gracias por haber reaccionado de esa manera cuidándome a mi porque cualquier otra corre sin mirar atrás ❤️ pic.twitter.com/8EkWnJfK7J — Naomi Silva (@NaoSilva) February 4, 2020

“Ingresan a su base de datos en ese momento y resulta ser que ese tipo tiene 47 casos de acoso como antecedente. Claro que se lo llevaron detenido y nos pidieron de favor que levantemos la denuncia, porque no lo pueden tener detenido más de 36 horas”, explicó.

Las jóvenes turistas acudieron a poner su denuncia ante la autoridad para cerciorarse de que no pueda hacerle daño a otra persona que se encuentre en su camino y que no cuente con la misma suerte que ellas.

“Se los juro que es un sentimiento inexplicable que jamás lo quiero volver a sentir y no se lo deseo a ninguna niña, que triste que no podamos andar por las calles de noche porque no sabes si puedas regresar a tu casa bien o viva”, finalizó.

