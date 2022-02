Redacción

Celaya.- Buscadoras de personas desaparecidas presuntamente fueron intimidadas por Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los elementos habrían ingresado a sus casas, golpearon a una de ellas y a su pareja, fueron detenidas por más de 12 horas, se llevaron sus vehículos, dinero en efectivo y artículos del colectivo de búsqueda al que pertenecen.

Por todo lo anterior se interpuso una denuncia en el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, que aunque en un principio se les negó el apoyo, posteriormente sí se tomó en cuenta.

Alma Villalobos, representante del colectivo de búsqueda “Una Promesa por Cumplir” narró que el pasado lunes 31 de enero, cuando se encontraba en el municipio de Pénjamo por el fallecimiento de un familiar, presuntos agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado ingresaron a la vivienda donde se encontraban, las apuntaron con armas de fuego y preguntaban por las “buscadoras”, sin embargo, en ningún momento presentaron alguna orden de cateo o de arresto.

“Habían llegado porque supuestamente a mi pareja le habían hecho el alto y no se quiso detener y que eso originó una persecución y que lo habían seguido y que él había llegado a la casa donde nosotros estábamos, a donde ellos entraron con lujo de violencia, y que mi mamá y yo habíamos salido a defenderlo, entonces según ellos se lo habían llevado porque supuestamente en la camioneta había un arma, realmente las cosas no fueron así”, comentó.

Asimismo, aclaró que los agentes ingresaron a su domicilio preguntando por las buscadoras, presentándose Alma y su mamá como tales, asimismo, en el domicilio se encontraban sus dos hijas y su pareja, que en ese momento estaba en el baño, por lo que fue sacado de ahí, “lo sometieron, lo metieron a un cuarto, lo recargaron contra la pared, lo empezaron a golpear, le abrieron los pies, le sacaron el teléfono, la cartera lo esposaron y lo sacaron”, explicó la buscadora.

Posteriormente se dirigieron a la casa de su papá, también haciendo destrozos en puertas, muebles, llevándose una motocicleta, pero no encontraron a nadie en el lugar, asimismo, de la primera vivienda se llevaron la camioneta señalada como robada y una motocicleta, además de una computadora con información del colectivo, con domicilios, nombres documentos de los integrantes.

A la par de estos sucesos, en Celaya, también ingresaron a las viviendas de Alma y de su mamá, donde además de revolver muebles, sillones, colchones, ropa, se llevaron dinero en efectivo, un automóvil Cámaro y una Camioneta Jeep Compass, que estaban vendiendo, radios, botas tácticas donadas por una diputada, playeras y lonas del colectivo, entre otros artículos.

Querían parar su búsqueda

Después de ser interrogadas por primera vez en la vivienda, fueron las dos mujeres, las dos niñas y el hombre, fueron trasladados a la ciudad de Guanajuato a las oficias de la Agencia de Investigación Criminal donde permanecieron detenidos hasta las dos de la madrugada del martes uno de febrero.

Mientras permanecían detenidos, Alma y su pareja continuaron siendo golpeados y amenazados, mientras que a su mamá se le intimidaba y agredía psicológicamente, además, en el traslado la niña de un año y medio se golpeó, sin saber cómo, lo que le generó tenía un chipote en la frente y vomitó constante, sin embargo, no fue atendida por un médico.

“Nos empezaron a decir con mucho hincapié que éramos personas del colectivo, que no buscáramos a mi hermana, que ella ya estaba muerta, que si a poco no sabíamos que ella ya la habían deshecho en ácido, que no la buscáramos más y nos empezaron a intimidar con que si no dejábamos de buscar a mi hermana íbamos a terminar igual que ella”, narró Alma.

Aunque Alma y su madre fueron liberadas la madrugada del martes, su pareja permanece en detención, acusado de portación de droga y de un arma de uso exclusivo del ejército y fue trasladado al CERESO de Ocampo.

Acusan revictimización de la Prodheg

El miércoles dos de febrero las buscadoras de Guanajuato acudieron a denunciar la agresión a la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en Celaya, donde fueron revictimizadas por su personal, ahí quien las atendió preguntó si su esposo era sicario y no fueron orientadas para interponer una denuncia en el Ministerio Público, por lo que decidieron salir de la oficina para poner la denuncia por robo, saqueo, intimidación, por la que levantaron una carpeta de investigación, al verificar que ninguno de los cuatro cateos contaba con orden y que habían sido ilegales.

A la fecha, se ha comunicado con ellas la secretaría de Gobierno Libia Denise García Muñoz Ledo y el subprocurador de los derechos humanos Christian Ortiz Andrade, quien acudió a levantarles el acta hasta su domicilio y se disculpó por no haber sido atendidas anteriormente y les ofreció tratamiento psicológico.

“Una intimidación hacia nosotros porque llegaron preguntando por las buscadoras de un colectivo, no llegaron preguntando por otra cosa, llegaron preguntando por las buscadoras del colectivo y la excusa para llevarnos detenidas fue que la camioneta que usamos para búsquedas independientes contaba con reporte de robo”, comentó.

LC