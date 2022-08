Navarro afirmó que si los reclutas no les cumplen a los narcotraficantes, no hay manera de salir de ese mundo más que sin vida

Alejandro Sandoval/María Espino

Guanajuato.- Cualquier persona que se dedica a la venta y compra de droga, ‘mota’, coca, cristal, o que tenga un nexo con un grupo criminal, la única manera de salir es “con los pies por delante”, destacó el alcalde Alejandro Navarro tras los hechos sangrientos ocurridos el fin de semana en la capital.

En entrevista reiteró que las cosas no van a acabar bien para quien se dedica a esta actividad.

Lee también: Ataques en Guanajuato Capital deja 6 muertos, entre ellos una niña; no hay detenidos

“Los familiares no alcanzan a entender que están involucrando a toda la familia. A los malandros, a los malos, a los criminales, a las bandas delincuenciales no les importa que seas menor o mayor de edad, ellos hacen su trabajo. Si no se alinean o si no les cumplen, pues van a perder la vida”, reiteró.

Alejandro Navarro enfatizó que ningún país, ningún estado y ninguna ciudad del mundo puede erradicar la delincuencia y el combate contra las drogas, puesto que es una tarea de todos.

“Yo también exhortaría, invitaría y les pediría a los parientes, a los padres de familia, que veamos qué están haciendo nuestros hijos, por qué llegan con un coche nuevo, por qué llegan con un vehículo o llegan con dinero si nosotros no les estamos dando”, dijo.

Ataques armados en Guanajuato Foto: archivo

Menor de seis años asesinada “es el resultado de vender droga”

En ese sentido, agregó que hay una responsabilidad que les toca como Gobierno municipal. Pero afirmó que también hay una responsabilidad que les toca a los padres de familia.

“Lamentable que una menor de 6 años perdiera la vida, totalmente cobarde, pero si se siguen metiendo por el camino fácil con el tema de querer andar vendiendo droga, ese es el resultado”, enfatizó.

Sobre el caso de la mujer asesinada en el Cerro de los Leones, apodada “La China”, el alcalde destacó que era la jefa de la zona, y que se trata del mismo tema de “jugarle al vivo”. Recalcó que se trató de un ajuste de cuentas.

El presidente comentó que en la víspera del Día de la Cueva se implementó un despliegue de seguridad en la montaña. Los malandros sabían que la ciudad no iba a estar custodiada al 100 por ciento, lo que les habría permitido cometer este crimen.

Dijo que en menos de 15 días, detendrán a los responsables, y agregó que ya ubicaron dos vehículos.

No obstante reflexionó que no sirve de nada que los metan a la cárcel si la gente no se pone las pilas.

Se le preguntó si ambos hechos están vinculados, a lo que respondió que cuando sucede este tipo de hechos, se “ajustan las cosas” en la plaza.

El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro. Foto: Alejandro Sandoval

Masacre de Santa Teresa es un ataque del crimen organizado

La masacre registrada el pasado sábado en Santa Teresa, en Guanajuato capital, en donde asesinaron a cuatro personas, entre ellas una menor de 6 años, se trató de un ataque ejecutado sin duda por integrantes de grupos delictivos.

De igual manera la ejecución de una mujer por el rumbo de Guijas y El Mogote, habrían sido a manos de miembros de grupos delictivos.

Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general de Guanajuato, manifestó lo anterior y señaló que un grupo especializado de homicidios trabaja en las averiguaciones de este caso con la finalidad de pronto ubicar y aprehender a los responsables.

“Hemos estado trabajando de manera muy directa, le pedí al grupo especializado de homicidios para efecto de que sean ellos los que estén llevando a cabo las tareas de investigación y confiamos que muy pronto daremos con los responsables para poderlos presentar ante un juez”, manifestó Zamarripa.

Carlos Zamarripa. Foto: María Espino

Además, el Fiscal indicó que cuentan con evidencias que han recabado agentes de investigación de la FGE en la escena del crimen y de datos obtenidos de los videos que fueron captados por las cámaras.

Te puede interesar: Inundan de color cerros de Guanajuato con celebración de San Ignacio de Loyola

Cuestionado sobre si los ataques registrados en Guanajuato capital la tarde-noche del sábado que cobraron la vida de cinco personas en dos hechos distintos, se les atribuyen a grupos del crimen organizado, Zamarripa no entró en detalles y sólo dijo: “no me gusta hablar de nombres de grupos delictivos, pero sin duda pertenecen a un grupo delictivo”

Quizás te interese:

JRP