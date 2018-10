Nadine Sierra espera que su voz sea una introducción a la ópera

A través de los medios digitales difunde el género musical entre las nuevas generaciones y su relación con la ópera de más de dos décadas, se presentará el viernes 19 de octubre a las 21:00 horas, en el Teatro Juárez, con obras de Verdi, Rossini, Charpentier, Mozart y Gerónimo Gimenez

Redacción

Guanajuato.- La cantante Nadine Sierra afirma que “la ópera no es para todos, pero todos debieran tener la oportunidad de ser introducidos a ella para saber si les gusta”. Laureada con los premios Beverly Sills y Richard Tucker, también es la ganadora más joven de la Competencia Vocal de la Fundación Marilyn Horne y del National Council Auditions del Metropolitan Opera, presentará varias voces clásicas de la ópera en la ciudad.

La reconocida soprano estadounidense aseveró que lleva a cabo una difusión de este tipo de música por medio de sus redes sociales a fin de dar a conocer estas armonías, acercar a la gente y enseñarles un mundo poco conocido.

La intención es introducir nuevos públicos a este arte para generar futuros cantantes de calidad, pues considera que, si no se lleva a cabo una labor educativa, este tipo de música puede llegar a desaparecer con el paso de los años. Desea darle a los demás la oportunidad que tuvo como niña prodigio a partir de los seis años de edad.

En su presentación del FIC, interpretará Je veux vivre, perteneciente a la ópera Roméo et Juliette del francés Charles Gounod; Caro nome, de Rigoletto, escrita por Giuseppe Verdi; Regnava nel silenzio… Quando rapito in estasi de la obra Lucia di Lammermoor, del italiano Gaetano Donizetti; la obertura de L’italiana in Algeri, de Gioachino Rossini con arreglos de Ángel Rodríguez; Depuis le jour, que forma parte de Louise, compuesta por Gustave Charpentier; Deh vieni, non tardar de Le nozze di Figaro, de W. A. Mozart; para terminar, Melodía sentimental, del brasileño Heitor Villa-Lobos, y Me llaman la primorosa, de Gerónimo Giménez.

En relación con su repertorio y participación en México, Nadine Sierra dijo que escogió esos temas porque considera que las piezas que un cantante elige dejan conocerlo ante su audiencia.

Finalmente, Nadine Sierra expresó su deseo de poder repetir en el Festival Internacional Cervantino, luego de su participación en el concierto por los 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM). Nadine Sierra se presenta el viernes 19 de octubre a las 21:00 horas, en el Teatro Juárez.