Nadie quiere ser policía en Salamanca

Cuca Dominguez

Salamanca.- Admite Coordinador General de Seguridad Pública, Amadeo Valladares Álvarez, que hay resistencia de los ciudadanos para ser policías, dijo que hasta este momento no tienen ni 100 inscritos y están por iniciar la primera academia que se pretendía fuera de por lo menos 160 elementos.

“Tenemos un problema gravísimo, hay mucha resistencia en apuntarse a la academia de policía y todos podemos entender por qué; la policía está mal vista, la policía tiene, la policía no se siente fuerte y los muchachos no creen que van a estar protegidos. Seguro que aunque hay mucha vocación escondida en los corazones de muchos jóvenes salmantinos, no se atreven a abrir esa vocación; pero queremos que se atrevan, que aún con una semillita de vocación, vengan a hablar con Jorge Suárez Juárez, que hablen con él, es un joven de mucha experiencia y podrá incentivarles a ser policías”, dijo.

Valladares Álvarez dijo que hasta éste momento tienen registrados menos de 100 y se requiere de 160 para iniciar la academia; y aún faltan las pruebas de confianza con las que podría disminuir la lista; “una barbaridad”, precisó.

Ante esta susceptibilidad, se requiere cambiar la imagen de lo que es la policía, para que tengan mucha confianza de lo que será la policía de Salamanca y que tenemos el compromiso que será la mejor del país y se sentirán orgullosos de pertenecer a esa policía; así que mientras se hace una labor de conciencia para los jóvenes, ojalá los padres ayuden para convencer a sus hijos de que sean policías, dijo.

De acuerdo a Valladares Álvarez, ser policía es la vocación más bonita que hay y se requiere fortalecerla y justificarla.

Precisó que el arranque de la primera academia se tiene prevista para el 15 de enero, es la fecha que se tiene, pero se requiere tener ese mínimo, “porque aunque haya dicho que comenzaré con en número que fuera, no puede ser menor de 50 y hasta ahora no se tiene ni 100 para la selección.

Sobre si para ampliar la cifra de candidatos se podrá quitar el requisito de ser de Salamanca, dijo, “si viven aquí, porque el ser de Salamanca es un compromiso moral, no del municipio, porque tendrán una doble entrega; la vocación genérica de seguridad, de proteger a los demás porque aquí están mis amigos, mis parientes, por ello el que sean de la ciudad, de éste municipio”.

