Nada sabe la SEG sobre construcción de universidades de AMLO

Jazmín Castro

León.- La titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Yoloxochitl Bustamente Diez, dijo que hasta el momento no se tiene claridad sobre la construcción de las dos universidades que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador prometió para Guanajuato.

Fue el primero de octubre cuando el presidente, en ese entonces electo, anunció que construiría dos universidades en la entidad. En concreto en Cuerámaro y San Diego de la Unión, sin embargo, hasta el momento no se ha dado más información sobre el tema, ni la ratificación de este compromiso.

La funcionaria estatal garantizó que esas universidades sí se instalarán en la entidad, pero que desconoce los proyectos.

“El gobierno federal ha prometido que en el estado habrá parte de esas universidades, sin embargo todavía no hay claridad de cómo se van a hacer operar. Obviamente no existen todavía los inmuebles exprofeso para ello, pero existe la posibilidad de que empiecen a trabajar en instalaciones de otro tipo que puedan ser adecuadas para ese trabajo. Todavía no hay una información concreta (…) sabemos que vienen esa tres universidades, pero no ha habido la precisión”, declaró en entrevista.

Quien también anunció, meses atrás, la construcción de tres universidades más, fue el Secretario de Innovación y Educación Superior, Eusebio Vega.

La información fue escasa, ello porque es el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien debe de dar a conocer los proyectos.

De ser así, durante este sexenio Guanajuato contaría con cinco nuevas universidades públicas y más espacios para abatir el rezago educativo en este nivel.

