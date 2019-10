‘Nacho’ González vuelve a intentarlo

El jugador que pasó casi un año y medio sin tener actividad debido a su lesión, asegura que León no anda mal y la afición debería seguir apoyando

Redacción

León.- Tras un largo periodo de ausencia, donde pasó por el quirófano hasta en tres ocasiones, Ignacio González se reporta listo para volver a la actividad con la ‘Fiera’. El ‘corazón’ del Club León ya entrenó y atendió a los medios de comunicación para dar su postura sobre el momento que vive la escuadra ‘esmeralda’.

‘Nacho’ pasó aproximadamente un año y medio sin tener actividad, se reportó a varios entrenamientos con el club pero las lesiones le impidieron retomar el nivel que le permitiera volver a las canchas. Esta mala racha no desanima al mexicano, asegura que lo importante es siempre volver a intentarlo.

“Con muchos altibajos realmente aprendí a vivir esto, con un tema de empezar a disfrutar el día a día, realmente siempre fueron altibajos, bajos muy fuertes y altos también muy emotivos como hoy que me vuelvo a reintegrar, no sé cuántas veces que lo he hecho, pero bueno, lo importante es seguir intentándolo, no darte por vencido y seguir luchando por tus ideales, por lo que quieres buscar”, declaró.

Tres operaciones de rodilla y múltiples contracturas, la última de la pantorrilla, le impidieron apoyar a su equipo sobre el césped. “Acabo de regresar de esa contractura (…) fue un proceso complicado porque vienes ya regresando, te adaptas otra vez al ritmo y viene esa contractura”, narró González.

León tiene desconfianza

“Nos fueron cayendo circunstancias de desconfianza, eso es lo que yo percibí, hoy hay que reponernos, que salga ese carácter y retomar lo que se venía haciendo, creo que se venían haciendo las cosas demasiado bien”, declaró respecto al momento que vive León.

La jornada pasada rescataron el empate ante un ‘desahuciado’ Veracruz, resultado que fue recriminado por la afición, algo que no le pareció a ‘Nacho’, ya que para él, sería mejor seguir alentando.

“No es fácil jugar en el Estadio León, no me gustaron los abucheos para nada y creo que ahí es cuando se ve la verdadera afición (…) es fácil apoyar a un equipo con 12 victorias y es superlíder, pero ahora es cuando hay que apoyar”, afirmó y finalizó diciendo que aprovechará el descanso por la Fecha FIFA para retomar nivel y regresar lo antes posible a las canchas.

Comentarios

Comentarios