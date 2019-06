Naasón Joaquín García dirige su iglesia desde la cárcel

El líder de la Iglesia la Luz del Mundo enfrenta en Estados Unidos un proceso por 26 delitos como abuso sexual y pornografía infantil pero sigue siendo el ‘apostol’, y ahora hasta tiene más ‘fieles’

Notimex

México.- El líder de la Iglesia la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien enfrenta en Estados Unidos un proceso por 26 delitos, entre los que se incluyen abuso sexual, producción de pornografía infantil y tráfico de personas, entre otros, sigue dirigiendo y tomando las decisiones de su comunidad religiosa.

El vocero de la Iglesia la Luz del Mundo, Silem García Peña, subrayó que “él -Naasón Joaquín- sigue dando instrucciones, él da las indicaciones pertinentes, el único director internacional de nuestra iglesia y el único que toma decisiones de la iglesia es él, de manera directa”. En conferencia de prensa, afirmó que su líder religioso está anímicamente tranquilo, está confiando en la justicia y lo que le preocupa es la situación de discriminación y agresión contra los fieles de la iglesia.

“En lo personal y anímicamente está tranquilo, él sigue dirigiendo a la iglesia, obviamente infundiendo el ánimo correspondiente y todos confiamos en la inocencia de él. Eso cuando se está con la conciencia tranquila se puede tener ese ánimo en esas condiciones”, mencionó. Dijo que la iglesia funciona con la estructura y con las personas que dejó.

Sostuvo que la determinación de su líder religioso sobre la festividad más importante de la iglesia que se celebra en agosto y que reúne a más de 600 mil delegados de los 58 países donde tiene presencia, es que se mantenga esa actividad. Entre las entidades con más discriminación contra la comunidad la Luz del Mundo están: Jalisco, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, precisó y afirmó que de los 830 casos documentados sobre esa situación, 17% corresponde a actividades dentro del trabajo.

Reiteró también que la fianza para Naason Joaquín la cubrirá el propio líder religioso y su familia, “la iglesia no está recibiendo ninguna invitación o motivación, además que jurídicamente no se permite y nosotros vamos a respetar en todo momento lo que establece la ley”. García Peña reconoció que los actos discriminatorios y de agresión contra su comunidad religiosa no son producto del clima de inseguridad, sino que se trata de temas exclusivos de religión.

“A raíz de que sucede toda esta situación, y donde el fiscal de California comienza a generar un ambiente más hostil hacia los fieles de la iglesia (…) se han suscitado agresiones y es en este momento cuando comienzan a incrementarse”, sostuvo. Rechazó que hayan disminuido los fieles, y por el contrario se suman nuevos, porque saben que son calumnia las acusaciones contra su líder religioso.

AL