Ñ, la letra más española

Hace unos días escribí sobre las ch y ll. Debido a ello, no faltó alguien (un chico de secundaria) que me preguntó por el destino de la ñ. «Es solo una n con sombrero», me dijo (una «n con peineta» decía una canción hace ya casi 30 años).

De ahí surgió escribir hoy sobre la ñ. La condición de la ñ en el alfabeto no se modifica. Y es oportuno agregar varios aspectos. La ñ es la más española de las letras del alfabeto latino en su modalidad aplicada a nuestro idioma. Sostengo lo anterior debido a que la letra ñ no aparece en algún otro idioma derivado del latín. Eso no significa que en las lenguas romances seamos el único idioma con un sonido como el que representa. También está ese sonido (palatal -la lengua pegada al paladar- con expulsión del aire por la nariz) en portugués, gallego, catalán, asturiano, francés, rumano e italiano. En varias lenguas se recurre a dígrafos (dos letras) para representarlo, por ejemplo, caipiriña, la bebida nacional de Brasil, se escribe en portugués caipirinha.

Sin embargo, el español fue el único que recurrió a la n con un rasgo superior. A ese trazo se le llama virgulilla (~). La ñ apareció como letra en la Edad Media, pero se vacilaba en su forma de aplicación. Alfonso X (1221-1284), conocido como el Sabio, sustituyó al latín por el castellano como lengua oficial de su reino. Los monjes locales en sus textos populares ya representaban con doble n el sonido, pero en otras ocasiones lo hacían con una n menor en el trazó sobre una n de tamaño normal. La pequeña n se la transformó en lo que hoy es la virgulilla y a Alfonso X le pareció una mejor opción y ordenó así se representara el sonido. Sin embargo, fue hasta 1492 cuando ya se integró formalmente en la gramática de Antonio Nebrija.

Por ser tan única y ausente en otros idiomas, a mediados de los años 90 del siglo anterior, la Unión Europea se planteó la eventualidad de suprimir la ñ de los teclados para la naciente tecnología de masas (los computadores u ordenadores personales). No obstante, a pesar de ser España el cuarto país con más poblado de ese continente (por debajo de Alemania, Francia e Italia), las repercusiones tecnológicas habrían afectado a América Latina. El actual español es lengua materna en 23 países que en conjunto representan cerca de 600 millones de hablantes. Eso hubiera sacado a la UE del mercado de tecnología.

Mientras duró esa propuesta en el Parlamento europeo, apareció en España una sevillana (género musical) con letra muy graciosa (de Fernando Ruiz). Entre otros aspectos decía que, si desaparecía la ñ, no tendría caso ordenar las vacas porque así no obtendríamos su leche y sería ridículo poner monos a los regalos. Por su parte, en América el escritor Hugo Pazos, peruano, se quejó de que sería impensable felicitar a alguien por cumplir años.

Así la ñ es la letra más representativa del nuestro español, ¡cono!

