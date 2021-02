Juana Adriana Rocha

Guanajuato.- Myriam Hernández Ketchul, originaria de Baja California Sur, cursa el décimo semestre de la licenciatura en matemáticas. Actualmente tiene 23 años y entre sus proyectos planea estudiar un posgrado.

Myriam tiene otra pasión, es artista visual. Aunque afirma que se trata de un hobby, ha incursionado con dedicación en la pintura, escultura, grabado. “Dibujar es una habilidad que me gusta cultivar y mantener”.

Compartió que los artistas y músicos abundan entre los matemáticos.

“No nos gusta sentirnos confundidos”, ese es el motivo por el que tememos a las matemáticas, considera Myriam Hernández Ketchul.

Desde pequeña esta ciencia atrapó su atención, además, mostraba un talento natural para los números que no pasó desapercibido a sus profesores.

En tercer año de secundaria comenzó a participar en la Olimpiada de Matemáticas, en su natal Baja California Sur, bajo la tutela de José Luis Carballo.

“Llegar a un nacional hace que te motives un montón, porque conoces agente muy interesante, haces amigos. Pensé: voy a seguir haciendo esto”. Así fue como encontró su pasión y eligió carrera universitaria.

Entre genios

“Con que seas bueno en matemáticas, ya te consideran un genio. Y eso hace que te vaya bien en la escuela, seas como el ‘top’ en la escuela”, reconoce Myriam.

Sin embargo, al llegar a la universidad y conocer a sus compañeros descubrió la realidad, “todos eran alumnos de excelencia, en su escuela eran parte del top 5. Muchas veces esa situación hace que te desanimes pero a fin de cuentas lo haces más por amor al arte”.

Myriam perseveró, y pronto sus conocimientos le garantizaron un lugar como entrenadora de la Olimpiada de Matemáticas.

Comenzó como su servicio social, y más tarde recibió la invitación para ser codelegada del equipo guanajuatense, posición donde permaneció dos años.

Del otro lado

Entrenar a la infancia para participar en olimpiadas, va más allá de impartir clases y plantear problemas en un aula, explica Myriam. Al estar del otro lado, ya no como participante, asumió una gran responsabilidad.

El entrenador es también guía, “tiene que presentarles retos a sus alumnos, para que vayan creciendo y mejorando en su desempeño al momento de resolver problemas. También es un apoyo para cuando los chavos presenten un examen. Un entrenador hace el trabajo de un acompañante en el proceso de los chicos”.

Niñas en la ciencia

Myriam reconoce que la cantidad de niñas que participan en las olimpiadas es menor al número de niños. Calcula que hay una niña por cada cuatro varones.

Ella lo atribuye a que existe una diferencia en cómo asumen las pequeñas los retos, y cómo lo hacen sus compañeros.

“Tal vez tenga que ver con lo que se espera de las niñas, muchas veces los chicos lo toman a juego, como hobby, y esto está bien, es la manera en que se debería tomar. Pero a las niñas se les presiona para que sean más buenas. Esa presión, en el momento en que fallan, hace que ya no quieren intentarlo, y buscan algo en lo que sean mejores”, reflexiona.

Enseñanza y colaboración

Actualmente, Myriam es profesora auxiliar de un grupo de preparatoria. Pese a su experiencia como entrenadora, las clases a distancia trajeron nuevos retos y aprendizajes. “Avanzar como grupo, todos al mismo tiempo, es complicado”.

La joven enfatiza que al aprender matemáticas es primordial admitir que necesitamos ayuda, y pedirla.

“Tenemos miedo a que nos juzguen, entonces es muy común que los niños no hagan preguntas de cosas que no van entendiendo, por miedo a que alguien les diga “¿cómo es que no sabes?”, en línea no puedes verlos. Presencial, puedes saber por sus gestos si están entendiendo o no”.

Las clases presenciales permiten brindar atención personalizada, alentar a los estudiantes de forma individual. El trabajo en equipo es esencial para esta ciencia y las clases virtuales no lo permiten.