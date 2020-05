Músicos y comerciantes se manifiestan frente a Presidencia Municipal

Manuel Arriaga

Pénjamo. – Músicos y comerciantes se manifiestan frente a la Presidencia Municipal de Pénjamo para exigir la reanudación de actividades, debido al impacto económico que ha causado el paro de labores ocasionado por la contingencia sanitaria.

Desde las 10 de la mañana, comerciantes fijos de la calle Abasolo y un grupo de músicos se apostaron afuera de la presidencia municipal para exigir hablar con el alcalde Juan José García López.

Los penjamenses exigen la reanudación de las actividades pues aseguran que la economía se encuentra detenida, a consecuencia de la suspensión de actividades, poniendo en riesgo la integridad de los negocios y decenas de empleos que dependen de ellos.

Javier Medel denunció incluso que la suspensión de actividades no fue pareja para todos, pues encuentran abiertas algunas tiendas de conveniencia como lo son Elektra, Coppel y Bodega Aurrera, vendiendo artículos no esenciales que no pueden comercializar los negocios locales.

Hasta ese momento el alcalde Juan José García López no ha llegado a la presidencia municipal, una comisión de los comerciantes acaba de ingresar a reunión con el secretario del ayuntamiento José Trinidad Medina Raya.

