Músicos y artistas insisten en la necesidad de ayuda para sobrevivir

Daniel Moreno

Celaya. – Con la fe por delante cientos de ciudadanos visitaron la ermita de San Judas Tadeo en La Concepción al norte de la ciudad.

Como cada 28 de mes, cientos y a veces miles de peregrinos llegan a pie, en vehículo, en camión, en bicicleta incluso hasta en caballo desde comunidades y municipios vecinos; este 28 de abril no fue la excepción.

Aunque se esperaba poca gente algunos calcularon que desde las seis de la mañana habían llegado en promedio 100 personas por hora: algunos de los visitantes con niños, otros adultos mayores y la mayoría si ningún tipo de medida preventiva ante el riesgo de contagio por virus esto parecía no importar.

Una vendedora de imágenes religiosas explicó que los propietarios de la ermita y de la imagen anunciaron la cancelación de las visitas desde el mes pasado y también para este 28 de abril pero sabiendo que el mes pasado hubo asistencias ella decidió ir a vender aunque reconoció fue menos gente de la esperada.

En la entrevista, otros ciudadanos que llegaron desde San Juan de la Vega dijeron que era la primera vez que iban; sin embargo, estaban dispuestos a quedarse un buen rato para pedir favores ante la imagen de San Judas Tadeo confinado en la protección ante el virus.

Una pareja que llego en bicicleta desde Roque también dijo que mes por mes acuden al nicho donde se ubica el santo para agradecer el trabajo, la salud y seguir pidiendo la protección divina pues respecto al coronavirus dijeron no creer que el riesgo sea real.

Dijo uno de ellos: “Para mí no, yo digo que eso del virus no es cierto”. En el lugar se observaban solamente voluntarios y propietarios de la ermita que resguardan el lugar quienes atendían el cruce de peregrinos en la carretera pues no se apreciaba ninguna.

G.R