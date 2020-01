Músicos denuncian que quieren retirarlos de jardín principal aunque cuentan con permisos

Luz Zárate

Celaya.- Las autoridades del Tecnológico Nacional de México, campus Roque, precisaron que Thelma Margarita Meza García, la joven que fue asesinada en el bar ‘La Shula’ la madrugada del domingo, sí fue alumna de la institución educativa pero no activa, pues no se volvió a inscribir en el año 2019 ni en el semestre que está por iniciar.

El director del Tecnológico de Roque, Manuel de Jesús Quiroz Sicairos señaló que desconocen el motivo por el que no se reinscribió en este 2020. Sin embargo, Thelma tenía la opción de reinscribirse al semestre que está por iniciar el próximo lunes, por lo que lamentaron su muerte.

Ingresó en 2013

“Ella ingresó por primera vez en el 2013 y estuvo en diferentes carreras, primero estuvo en agronomía, luego en el 2015 en TICS (Tecnologías de la Información y Comunicaciones), luego en el 2016 estuvo nuevamente en agronomía en donde cursó cinco semestres y ya no se volvió a inscribir, todo el 2019 no tenemos inscripción de ella y tampoco en este 2020. Si fue alumna de nosotros pero actualmente no estaba inscrita”, señaló el director.

Aunque tenía un año que no estudiaba en el Tecnológico de Roque, el directivo dijo que Thelma estaba en posibilidad de reincorporarse a sus estudios.

“No podemos deslindarnos de ella, porque ella perteneció aquí con nosotros, a pesar de que ahorita ya no era alumna, al no inscribirse la damos de baja, pero ella podía haber solicitado volver otra vez a reinscribirse”, indicó.

Era una buena persona

El subdirector de Servicios Administrativos del instituto, Raúl Rene Robles la describió como una alumna que era buena persona, le echaba ganas y acotó que es lamentable que haya sido una víctima colateral de la delincuencia.

“En el caso de un servidor yo atendí alguna situación con su seguro porque ella trabajaba en Walmart y para inscribirte debes contar con un seguro, ya sea de la empresa donde laboras o facultativo, ahí fue el contacto que tuve con ella. Era una buena persona, teníamos conocimiento que estaba preocupada por los perros en situación de calle, se dedicaba a rescatarlos (…) y eso habla de una persona de muy buenos sentimientos, por eso nos unimos a la pena”, señaló.

Dijeron que desconocen porqué Thelma no volvió a inscribirse el año pasado, sin embargo lamentaron su muerte.

Quiroz Sicairos señaló que desgraciadamente la violencia se está dando en varias partes del país: “Se está replicando a largo y ancho del país, nosotros somos parte de que los muchachos vean a otros horizontes y no se vayan a esos menesteres, la verdad nos duele y nos ponemos en los zapatos de sus papás y nos duele porque es una alumna que aquí tuvimos, es algo que sí nos está pegando”, mencionó.

Refuerzan vigilancia

Los directivos del Tecnológico Nacional de México en Celaya y el de Roque informaron que ya alistan los planes internos para resguardar la seguridad de los estudiantes que regresarán a clases el próximo lunes 28.

Las autoridades educativas señalaron que ya están en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se realicen los rondines correspondientes a la Policía Municipal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado

El subdirector de Servicios Administrativos del Tecnológico de Roque, Raúl Rene Robles, señaló que a raíz de dos mesas de trabajo con las autoridades federales, estatales y municipales se acordó la colocación de 45 cámaras de vigilancia y botones de pánico en lugares estratégicos.

Además se continuarán con los rondines en las inmediaciones de las instituciones educativas (algunos a pie tierra) en unidades y con caninos.

Destacó que se han limpiado los accesos, cambiado y colocado luminarias, se tiene mayor presencia de policías y se sigue reforzando la seguridad de los estudiantes y sociedad en general.

SZ