Músico pide un cese a la violencia en Celaya con una canción

El video que acompaña a la melodía rememora los hechos violentos que vive la ciudad y recuerda a algunas de las víctimas

Luz Zárate

Celaya.- ‘Celaya me dueles’ es el nombre de una canción que se comenzó a ‘viralizar’ en redes sociales desde la tarde del martes y cuyo video resume los episodios de violencia que ha vivido esta ciudad y el sentir de temor que se tiene por la inseguridad que se vive.

El miedo, la indignación, el enojo, la tristeza, la desolación, el hastío, las ansías de que regrese la paz y que haya justicia para quienes han desaparecido o muerto producto de la violencia que se vive, es el resumen de los comentarios que se han expresado en el video que subió el usuario JK a Youtube y a Facebook.

JK es un joven que se dedica a crear música y escribió la letra de la canción como una manera de unirse al grito de paz y unión entre los celayenses, la pista fue a cargo de Elías Ayaviri.

Al momento el video tiene 2.2 mil reacciones y ha sido compartido 7.4 mil veces, JK afirmó que la aceptación del video es porque refleja el sentir generalizado de los celayenses.

“Simplemente es el sentimiento que todos los celayenses traemos por dentro, desde el corazón lo digo, sé que hay muchos que traen un nudo en la garganta y más que buscar culpables y culpar al gobierno hay que crear conciencia en la misma población de que si trabajamos unidos para buscar una paz este cáncer se va a ir acabando”, platicó JK.

El video inicia diciendo que es “en nombre de Gabo, en nombre de Fátima, en nombre de Óscar, en nombre de Celaya” y continúa diciendo: “¡Va por ti Gabo, ¡nos faltas!”.

Y posteriormente aparecen pequeños fragmentos de noticieros nacionales informando las noticias de hechos delictivos que han estado ocurriendo en Celaya en los últimos meses.

Al final del video se dice que la canción está dedicado “para todos aquellos que hemos sufrido alguna situación de violencia y que sólo recuerden que Dios no se olvida de Celaya” y finaliza con el título ‘Por un Celaya en paz‘.

El autor de la canción platicó que él tenía un negocio, el cual era su principal sustento, pero desde hace tres años que comenzó a aumentar exponencialmente la inseguridad se vio en la necesidad de cerrarlo e irse de Celaya y hasta hace poco que regresó y encontró el actual panorama aunado a los hechos sucedidos recientemente, “le dolió”.

Dijo que con la canción quiso mostrar el sentimiento “amargo que tiene el celayense, de no poder ser defendido por nadie, de no poder gritar por miedo”, pero no imaginó la aceptación que tendría en pocas horas y los comentarios que recibiría.

Afirmó que no está de acuerdo con la violencia y pide que ya no haya víctimas colaterales o inocentes y que las generaciones venideras “no tomen el acto de delinquir como una cultura o una manera de supervivencia”.

Destacó: “Tengo fe en que Celaya vuelva a ser tranquilo pero se necesita cambiar el pensamiento de la gente”.

“Sería interesante que pudiera volverse activar la economía, trabajar tranquilos y simplemente seguir con nuestras vidas, por supuesto me da mucho gusto la aceptación de la gente y no busco otra cosa más que apapachar a la gente de Celaya, y que pueda buscar a Dios en oración para pedir por Celaya, no es un movimiento político ni nada por el estilo, simplemente es como ciudadano decir me duele y quiero que haya paz y que esto cambie, no queremos juzgar a nadie simplemente que los que tienen el poder tengan compasión de su pueblo”, señaló.

RC

Comentarios

Comentarios