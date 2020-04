Museos de todo el mundo se unen a desafío: muestran sus piezas más aterradoras

Redacción

Inglaterra. – Los museos de todo el mundo se han unido a un desafío por medio de redes sociales llamado ‘los objetos más espeluznantes, el cual consiste en mostrar las piezas que guardan en sus colecciones durante la cuarentena.

La iniciativa se dio de la mano del Museo de Yorkshire el 17 de abril cuando compartió en su cuenta la imagen de un moño de una mujer romana, datado en los siglos III o IV. Tal reto tuvo una gran acogida por lo que de inmediato las personas se sumaron a la iniciativa.

El Museo Histórico de Alemania subió la foto de una máscara para evitar contraer la pese, de 1650 y 1750.

MUSEUMS ASSEMBLE! It’s time for #CURATORBATTLE! 💥

Today’s theme, chosen by you, is #CreepiestObject!

We’re kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place…

CAN YOU BEAT IT? 💥 pic.twitter.com/ntPiXDuM6v

— Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020