Museos de Celaya estarán abiertos al público pero hasta 9 de agosto

Luz Zárate

Celaya.- Con el cambio de color del Semáforo de Reactivación de rojo a naranja, también los comerciantes fijos, semi fijos y ambulantes quieren que se les den más días para poder vender, pues a los que ofrecen productos no esenciales no se les ha permitido abrir los 7 días de la semana en horario normal.

Y es que, tanto los negocios establecidos como los fijos y semifijos han tenido graves pérdidas económicas, por lo que nuevamente solicitan a las autoridades municipales que les permitan abrir más días y durante más tiempo.

Los dueños de establecimientos de productos no esenciales, ubicados en los mercados Morelos e Hidalgo, así como los negocios del centro, destacaron que ya no tienen ahorros para subsistir el resto de la contingencia, por lo que solicitan que ya se les permita regresar a los horarios que tenían hasta antes de la contingencia.

El presidente de la Unión de Comerciantes y Locatarios del Mercado Morelos, Enrique Martínez Godínez, informó que sólo se les había permitido abrir a los negocios no esenciales los días jueves, viernes y sábado y el domingo algunos abrían pues contaban con el permiso verbal por parte de las autoridades. Con el cambio de color, se les permitirá aperturar un día más que será el día miércoles.

“Ya habíamos acordado que al cambiar el color a naranja se nos iba a dar un día más, que sí nos ayuda bastante, porque sólo estábamos trabajando jueves, viernes y sábado, el domingo se dio un permiso verbal, y ahora con el cambio de semáforo nos permitirían abrir desde el miércoles, cuatro días que nos permitieron y el domingo que el permiso sólo es verbal. El permiso es para todos los giros porque los que venden alimentos esos sí no han cerrado pero los que venden productos considerados no esenciales sólo son algunos días, pero sí me dicen los compañeros que quieren que se abra más días porque nos la estamos viendo muy difícil, ya que no alcanza con cuatro días”, dijo Enrique Martínez.

Martínez Godínez, dijo que a todos los vendedores y clientes se les está exigiendo el uso del cubre bocas y que cuiden la sana distancia, pues la intención es que todos los ciudadanos colaboren para que baje el número de contagios de coronavirus Covid-19.

Destacó que la crisis económica por la que atraviesan los comerciantes es complicada y por ello urge que se reactive la economía: “Nos ayuda bastante que toda la gente use su cubre bocas y atienda las recomendaciones para que ya se controle esto. Usándolo si nos beneficia, tenemos que poco a poco ir bajando todo esto, porque la economía quedó parada, no hay centavos, vemos muy poquita gente que viene a comprarnos, hay negocios que se ve sin gente, hay muchos despidos, la gente anda sobre los préstamos por todos lados”, manifestó.

Efraín Morales, comerciante de la calle Morelos y presidente del Tianguis de los Domingos, señaló que saben el riesgo que existe al abrir todos los negocios debido a que el virus está presente en las calles, pero recalcó que en el caso de los comerciantes viven al día y sobreviven gracias a la venta diaria, por lo que apelan a que las autoridades sean sensibles y permitan aperturar más días.

Las autoridades municipales no se han detallado las nuevas medidas a tomar con el comercio popular, el Secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias, señaló que se tenían algunos acuerdos con los comerciantes sin especificar cuáles.

Aunque los comerciantes comentaron que venían trabajando tres días a la semana y ahora podrá hacerlo desde el miércoles, además del jueves, viernes y sábado hasta las 6 de la tarde.

