Museo Octavio Ocampo recibirá importante exposición de la CdMx

Canadá.- Qing Han de 29 años había sobrevivido a cuatro operaciones de corazón y era adorada en varias redes sociales por sus increíbles dibujos y creaciones. Luego de su muerte fueron muchos los artistas que se dispusieron a honrarla con dibujos propios inspirados en su estilo.

Qinni, como era conocida en redes nació en Canadá el 20 de marzo de 1990 y había conseguido gran fama y reconocimiento como artista digital llegando a tener más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo la joven sufría graves problemas cardíacos y a los 28 se sometió a cuatro cirugías a corazón abierto. De hecho muchas de sus obras estaban inspiradas en sus luchas médicas.

En diciembre de 2019 anunció que le habían diagnosticado una esperanza de vida de entre un año y año y medio.

Ella había formado parte de DeviantArt, un conocido sitio web en donde compartió sus dibujos desde 2005.

Sus obras reflejaban ocasionalmente profunda tristeza, pero esto acompañado de una particular belleza y esperanza.

Sus obras conseguían evocar muchos sentimientos en millones de personas, mientras que su técnica artística inspiró y se ganó el respeto de muchos otros artistas alrededor del mundo.

Qinni también ha trabajado como pintora de fondos para una compañía de animación canadiense. Su familia desaprobaba el arte, por lo que no se le permitía dibujar en casa.

Su fallecimiento el día de ayer provocó una reacción de tristeza en las redes sociales, logrando convertirse rápidamente en trending toppic a nivel mundial.

Bajo el hashtag #galaxiesforqinni muchos artistas y usuarios en general han dejado agradecimientos a la joven además de palabras de despedida. Aquí te dejamos solo algunos:

for @QinniArt , thank you for being a huge inspiration to many and staying strong until the end. may you rest peacefully among the stars and shine even brighter. #galaxiesforqinni pic.twitter.com/p0YwfKAVU3

I am at a loss for what to say, @qinniart was a beautiful person and artist and I’m sad she is no longer with us and my heart goes out to her family and friends. May she live on in our hearts as her art continues to be an inspiration for generations to come. #galaxiesforqinni pic.twitter.com/e25nAWh66M

— Elentori (@Elentori) February 11, 2020