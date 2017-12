Municipios del norte son prioridad: SCT

Roberto Vallejo detalló que de 2016 a 2017 se invirtieron 3 mil 700 millones de pesos en diferentes obras dentro del estado

Julio Ramos

León.- El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guanajuato, Roberto Vallejo, detalló que de 2016 a 2017 se invirtieron un total de 3 mil 700 millones de pesos en diferentes obras dentro de los municipios de la entidad, enfocados en 40 grandes proyectos y sumados a las obras de conservación que se ejecutaron con este recurso, en carreteras y puentes.

Por lo que se espera que para este año se reciba un presupuesto similar en el que se dará prioridad a los municipios del norte para la ejecución de obras, pues suelen ser los que necesitan o tienen más rezago en el rubro de la infraestructura, por lo que trabajarán de manera conjunta con los diferentes alcaldes para que estos presenten sus proyectos, se les asigne recurso y pueda ejecutarlos la SCT.

“Los municipios son los que le entregan al centro SCT los proyectos para los caminos, si un municipio no entrega proyectos a la SCT para los caminos, pues no se realizan, entonces esto es muy importante y hemos estado tocando la puerta para que los alcaldes de acerquen y luego se prioriza”, señaló.

Agregó que: “He estado dándole prioridad a los municipios del norte del estado, que son los que están más alejados y que están amolados, y me he acercado con los alcaldes para pedirles que presenten proyectos, porque si no lo hacen yo no puedo llevar caminos a Xichú, el primer requisito es que el municipio se acerque y que entregue proyectos”.

Finalmente, dijo que desde este año se destinaron alrededor de 700 mdp para los caminos de acceso a la nueva planta de Toyota en Apaseo el Grande.

