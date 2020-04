Municipios de Veracruz multarán a quien aloje a turistas

La sanción en uno de los municipios es hasta de ocho mil pesos por rentar una habitación a una persona foránea, en otros municipios los visitantes podrían ser arrestados

Notimex

Veracruz.- El ayuntamiento de Tecolutla interpondrá multas que van de los mil a ocho mil pesos contra quienes alojen a personas foráneas durante la contingencia por Covid-19.

De acuerdo con el presidente municipal Ángel Espejo Maldonado, esta es una medida de protección para los ciudadanos, ya que esta localidad no ha reportado un solo caso sospechoso del virus, en lo que va de este periodo de cuarentena y pretenden que se mantenga de este modo.

Argumentó que dicha disposición es con base al artículo 234 del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tecolutla.

Las multas serán de mil 737 pesos para quien ingrese u hospede a personas ajenas al municipio y de hasta ocho mil 688 pesos, en caso de reincidencia.

Cabe destacar que este municipio fue uno de los primeros en cerrar sus fronteras con otras demarcaciones, prohibiendo la entrada a personas y vehículos con placas foráneas.

Los más de 54 kilómetros de litoral también fueron cerrados al público y hay presencia de la Policía Municipal, Tránsito, Policía Turística y Protección Civil recorriendo el área para que se cumplan todas las medidas tomadas hasta este momento.

En este escenario, al menos los municipios de Tuxpan y Gutiérrez Zamora también determinaron restringir el acceso a sus demarcaciones de personas foráneas e incluso detener a sus habitantes que incumplan con la cuarentena.

El alcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monge Morales, advirtió que los ciudadanos que no acaten las disposiciones de mantenerse en sus hogares para evitar contagios de coronavirus Covid-19 y tengan un comportamiento agresivo serán arrestados durante 12 horas.

Mediante un comunicado, se pidió a la población no salir de casa y no acudir a las playas y a las personas “foráneas” no intentar ingresar al municipio.

“A partir de hoy persona que esté en la calle sin razón justificada y personas foráneas que en el retén tendrán un comportamiento agresivo o quieran ingresar a la fuerza al municipio serán arrestadas 12 horas”, señala.

Y a partir de este miércoles, el Ayuntamiento de Tuxpan cerrará los accesos al municipio para evitar la entrada de turistas.

El alcalde, Juan Antonio Aguilar Mancha, indicó que para ello hará uso de la fuerza pública para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

“A partir de mañana (miércoles) he tomado la decisión de cerrar el acceso a nuestra ciudad, apoyado por las fuerzas del orden”.

RC