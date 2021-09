Staff Correo

Guanajuato.- El mes patrio comenzó escalando la curva de la llamada ‘tercera ola Covid’ que pone en vilo, por segundo año, los festejos por el Día de la Independencia. A 15 días de los tradicionales eventos, Guanajuato presenta un promedio de hasta 790 casos nuevos y 13 muertes diarias por Covid-19 en la última semana.

El pasado 23 de agosto, el estado volvió al ‘amarillo con alerta’ en el Semáforo Estatal para la Reactivación, que se ha ampliado una semana más hasta el próximo 5 de septiembre. Con este, las actividades primordiales, junto con eventos masivos, escolares y la operatividad laboral pueden continuar siguiendo determinadas medidas, entre las que figuran:

Aforo del 60% de tanto en áreas cerradas como abiertas.

Respetar el distanciamiento social (1.5 a 2 metros cuadrados).

Realizar un tiempo de receso cada hora para favorecer la circulación de aire durante eventos cerrados.

No actividades en atrios ni masivas (definidas en el protocolo de seguridad sanitaria).

Bajo este contexto, el tradicional evento del Grito de Independencia, que reunía a miles de ciudadanos a las afueras de los palacios municipales o de los inmuebles icónicos, como la Alhóndiga de Granaditas, resultarían imposibles de realizar o al menos no como anteriormente se llevaban a cabo.

Es por ello que Guanajuato ha optado por modificar la celebración y efectuar una ceremonia conmemorativa en su lugar. Mientras que Celaya ha optado por reducir los eventos a actos cívicos simbólicos, suspender los desfiles y cabalgatas, y realizar el Grito a través de una transmisión en vivo por redes sociales.

“El 15 de septiembre no va a haber festejo en la Alhóndiga por la condición de semáforo amarillo con alerta, estaremos festejando y celebrando en el salón Presidentes con un acto pequeño, no hay cena, no hay nada, no hay grupo musical, será igual que el año pasado y creo un poco más austero”, señaló el presidente municipal de Guanajuato capital, Alejandro Navarro Saldaña.

Mismo caso para San Miguel de Allende, donde las fiestas patrias y patronales serán realizadas únicamente con los organizadores y participantes, sin convocatoria pública para evitar aglomeraciones; no obstante, serán transmitidas de manera virtual a través de medios digitales.

Otros ‘se la jugarían’

Sin embargo, municipios como Salamanca que, aunque no tienen confirmación del desfile, aún prevén continuar con las festividades de manera pública a 15 días del evento y con el aumento de contagios.

Conforme lo anunciado por la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, estas serían públicas y con el aforo previsto por la Secretaría de Salud, aun cuando ya se establece la cancelación de actividades en atrios o masivas, pero que faltaría especificar según el registro protocolario.

“Al día de hoy esperamos una celebración abierta, popular y tradicional. Por supuesto, haremos las recomendaciones correspondientes para que la gente que asista trate de venir con sus cubrebocas y que puedan estar en la medida con su sana distancia, pero estaremos viendo día a día cuál será la cuestión de la mesa de salud estatal para seguir recomendaciones. Estaremos trabajando en un plan A que es el evento que estamos mencionando y un plan B para que en caso que hubiese una limitación pública, se realice como el año pasado de manera privada y transmitirla vía internet”.

Por su parte, en Irapuato aún no está definido si el Grito de Independencia será presencial, pues a decir del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, “todo depende del semáforo sanitario”. Lo que sí descartó fue la realización del Festival Patrio, donde tenía pensado reunir a más de 20 mil personas, pues dijo que “no quiere arriesgarse con los contagios”.

En tanto, León aún no se ha pronunciado al respecto y, aunque por el incremento en hasta un 108% de contagios registrados en tan sólo un mes se esperaría su cancelación, esta, todavía no ha sido confirmada.

La gran incógnita al respecto es la magna celebración de Dolores Hidalgo, por ser la Cuna de la Independencia, tal como su nombre lo advierte.

Hoy, los municipios iniciaron las festividades con el acto cívico de la develación del Bando Solemne, donde prevaleció el uso del cubrebocas y la sana distancia, así como un reducido número de participantes… en lo general.

