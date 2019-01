Municipios comienzan a racionar gasolina

Alcaldes guanajuatenses empezaron a temer que los servicios municipales puedan escarcear en el cuarto día del desabasto a combustible, recomiendan usar transporte público y andar a pie, y esperan se resuelva pronto este problema

Redacción

Guanajuato.- Comienza el cuarto día del desabasto a combustible y los problemas comienzan a permear a familias guanajuatenses que desde temprano llevaron a los pequeños a su primer día de clases. Las autoridades temen que puedan escarcear los servicios de primera necesidad como lo son Protección Civil, Seguridad Pública y Saneamiento.

Hay que coordinarse para viajar dos o tres en un vehículo

Cuca Dominguez / Salamanca

La escasez de gasolina no afecta la prestación de servicios a la ciudadanía, aseguró la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, quien sin embargo destacó en su gobierno se está administrando de manera prudente el uso de los vehículos del personal administrativo en tanto se regularice el abasto de gasolinas.

“Nos hemos organizado para que haya un mejor uso de la gasolina, que sea prudente, que no muevan los vehículos por cualquier situación; hay que coordinarse para que 2 o 3 viajen en un solo vehículo, se tiene que racionalizar y la que se tiene será solo para los servicios de primera necesidad, porque hasta ahora no se han detenido, están al cien por ciento”, dijo.

Precisó que espera que lo más pronto posible se regularice y Salamanca tenga preferencia en la distribución por tener la refinería y padecemos los temas de la contaminación y todos los problemas que se derivan de la operación de la petrolera, dijo esperar que en corto tiempo se regularice.

“Debemos de apoyar la estrategia de seguridad del gobierno federal, esto tiene un qué, un cómo y un porque; derivado de esta estrategia, sé que causa molestias, pero también hay una gran aceptación de que se ataca la gran problemática que se tiene del robo de combustibles”, dijo.

Destacó que hasta éste momento no se ha disminuido la prestación de servicios públicos, “al contrario, los servicios siguen brindándose al cien por ciento, donde se están racionando es en los vehículos del área administrativa que no necesariamente tienen que andar en las calles y que son los que utilizan algunos de los empleados y funcionarios de presidencia municipal.

Las áreas de limpia, parques y jardines, tránsito y otras se prestan sin mayor problema prestan el servicio a la ciudadanía.

Los administrativos andan a pie

Nayeli García / Irapuato

El gobierno municipal mantiene detenidos cerca de 300 vehículos oficiales debido a la escasez de gasolina en Irapuato, pues, pese a que se tenía una reserva, no sería suficiente para todas las unidades.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que ya empezaron a racionalizar la gasolina y los empleados administrativos deberán de moverse en camión o a pie, pues la prioridad para cargar combustible es de los operativos, en especial las patrullas y servicios públicos.

Ortiz comentó que el ducto de Pemex aún no fue abierto durante la mañana por lo que es complicado tener certeza sobre si habrá o no combustible para la operatividad de la ciudad. El presidente municipal comentó que en Irapuato estiman que de las gasolineras de la ciudad en el 70% no hay gasolina.

Consideró que el robo de combustible sí se debe combatir pero no se pueden tomar decisiones e implementar estrategias que afectan a terceros o a inocentes.

Mientras que en la ciudad se pueden observar filas en las gasolineras en espera de que haya combustible, algunos incluso mantienen sus vehículos cerrados o los empujan apagados con el fin de ahorrar hidrocarburo.

Hoy sin problema, quien sabe mañana

Vicente Ruiz / Villagrán

No hay combustible en las 3 gasolineras ubicadas en esta cabecera municipal desde este fin de semana y hasta el día de hoy, por su parte, el presidente municipal, Juan Lara Mendoza, manifestó que no se han detenido actividades por este motivo, ya que las unidades del municipio alcanzaron a cargar días antes de generalizarse el desabasto, pero si continúa la falta de gasolina, es incierto.

Correo realizó un recorrido por las estaciones ubicadas en el Bulevar Luis Donaldo Colosio oriente, la de salida a Juventino Rosas, y la que se ubica junto a la terminal de autobuses en la Panamericana, la escena es la misma desde hace 4 días, gente que llega con sus vehículos y pregunta si ya hay gasolina, luego, ante la negativa, se va.

Entrevistado respecto a los efectos de este desabasto en las actividades y servicios que presta el municipio, el alcalde Juan Lara manifestó que “hasta este momento no, se está trabajando normal, lo que es Servicios Municipales y Dirección de Seguridad Pública”.

Dijo que “hace unos días se nos informó que había gasolina en la estación donde tiene crédito la presidencia y se cargaron los vehículos, hasta ahorita no tenemos problema, pero quien sabe mañana si esto sigue igual”, enfatizó.