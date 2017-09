Municipio ‘vende’ sin permisos lotes a 75 mp

Los lugares en donde se encuentran los terrenos es en Huertas del Carrizal

David Olvera

SAN LUIS DE LA PAZ, Gto.- Sin apegarse al Código de Ordenamiento Territorial y al no contar con permisos de traza y de venta, el municipio de San Luis de La Paz en conjunto con el gobierno del estado ofrecen 188 lotes para su venta. Ante ello, los ediles cuestionaron al alcalde Guillermo Rodríguez, pero éste sólo refirió que se le iba a dar seguimiento a través de Desarrollo Urbano.

En la venta de los terrenos se menciona que cuentan con los servicios básicos a un costo que va desde 75 mil pesos.

Publicidad

La semana pasada personal del municipio fue visto ofertando lotes a las afueras del edificio municipal, en lo que será el fraccionamiento Huertas del Carrizal, se dio asesoría y folletos con las características y formas de pago.

Son un total de 188 lotes, con plazo a pagar a 36 meses y los cuales cuenta con servicios básicos de luz, agua y drenaje.

Asimismo, se especifica en los folletos, donde aparecen los logos del gobierno del estado y municipio, que tienen 105 metros cuadrados a un costo de 75 mil pesos. Además se menciona que pueden adquirirse sin enganche, sin intereses y sin comisión por apertura.

La regidora Elizabeth Vázquez Ramírez, presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano, le cuestionó directamente al alcalde Guillermo Rodríguez Contreras el fundamento legal para autorizar la oferta de lotes del proyecto del fraccionamiento Huertas del Carrizal, cuando apenas está en la etapa del cambio de uso de suelo, además de que no cuenta con permiso de traza, ni de venta.

“Yo creo que nos debemos de apegar a lo que establece el código territorial a ese respecto, pero mi pregunta es ¿Si usted autorizó esto?; El alcalde solo respondió; “bueno (heee) el personal del Instituto de Tenencia de la Tierra ha acudido hacia nosotros con la finalidad de empezar a ofertar estos lotes, que precisamente han sido de gran interés para mucha gente, de hecho ya se está ofertando”, reconoció el alcalde, quien trató de escudarse con el ingeniero Gustavo Mares, mismo que reconoció que aún no cuenta con los procesos debidos.

Mada es seguro

Gustavo Mares, encargado de Desarrollo Urbano dijo; “No hay un permiso de venta autorizado.

“Me queda claro que aquí la ley no nos sirve absolutamente de nada, no sé si la ignorancia, falta de ética o ya no sé ni cómo llamarle, a cada momento estemos violentando la ley ](…) No dudo de la buena fe que tenga el señor presidente, pero pues él tiene asesores para que le digan qué está bien o qué está mal, pero me queda claro que los asesores no lo ilustran como lo deberían hacer, por eso vivimos en una ilegalidad constante en este Ayuntamiento”, expuso.