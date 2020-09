Municipio podría perder el Parque Bicentenario

Luz Zárate

Celaya.- Aunque la noche de este 15 de septiembre se escucharon tronidos de cohetes en distintas zonas de la ciudad, la Directora de Fiscalización, Azucena Arredondo, señaló que no se detectó ni venta, ni quema de jugueteria pirotécnica.

Arredondo destacó que hubo saldo blanco en la dependencia que representa, sin clausuras de establecimientos, ya que no hubo mucha asistencia en los restaurantes y bares.

Y respecto a las quejas ciudadanas de quema de cohetes, aseveró que se checaron cada uno de los reportes pero no arrojó resultados positivos.

“Sí hubo reportes, se hizo cargo policía municipal pero en ningún lugar fue positivo, se checaron todos los reportes queandaban, iba policía municipal a checar y en caso de encontrar el personal de Protección Civil si es que estaba el material y si era en comercio intervenía fiscalización. Hemos implementado operativos constantes para la búsqueda de comerciantes que vendan pirotecnia”, señaló la funcionaria.

La titular de Fiscalización aseguró que no se ha detectado venta clandestina de juguetería pirotécnica ni quema, sin embargo se montará un operativo permanente hasta el mes de diciembre, que es el mes que tradicionalmente se registra más quema.

Cabe destacar que hubo quejas de los ciudadanos debido a que se escuchó quema de cohetes en diferentes puntos, incluso en redes sociales recriminaron que la autoridad municipal no frena estas acciones aún cuando está prohibida la quema de juguetería pirotécnica desde el ‘Domingo Negro’, fecha enque explotó una bodega ubicada en la calle de Antonio Plaza y que cobró la vida de al menos 72 personas, lesionó a más de 350 y causó severos daños materiales y que ha sido calificada como una de las peores tragedias que ha vivido esta ciudad.

La Directora de Fiscalización, señaló que a ella no le corresponde analizar si se levanta la veda y se regulariza la venta de pirotecnia pues es un tema que primeroanaliza el Ayuntamiento.

Cabe destacar que no sólo la noche mexicana se escucharon los estruendos de los cohetes, también hay presencia de estos artefatos en las fiestas patronales y en festejos privados.

El Artículo 34 del Bando de Policía y Buen Gobierno, marca en la sección XI la Quema de castillos, petardos, elevar globos aerostáticos artesanos, detonar cohetes o fuegos pirotécnicos como una falta contra el orden público y la paz social.

También el Artículo 67 señala que: “A quienes contravengan las disposiciones contenidas en este bando, se les impondrán las siguientes sanciones: I. Amonestación al infractor, que es una llamada de atención por la falta cometida; II. Multa, que consiste en el pago de una cantidad de dinero, desde uno hasta treinta salarios mínimos vigentes en la zona, y; III. Arresto, que consiste en la privación de la libertad, hasta por treinta y seis horas.

No hubo clausuras

La Directora de Fiscalización, Azucena Arredondo, también informó que no hubo ni sanciones ni clausuras de establecimientos de venta de alimentos, entre ellos restaurantes o restaurantes bar, debido a que la mayoría de los ciudadanos decidieton quedarse a festejar en casa.

“Estuvieron muy bien pirtasitos, el tema fue que no hubo mucho público, por lo que no podían extenderse, estuvimos dando nuestros recorridos hasta la una de la mañana peto a esa hora ya estaban desalojando. Hubo saldo blanco, sin problemas, sin clausura de establecimientos, lo que ayudó es que no hubo mucha asistencia”, destacó Azucena Arredondo.

