Roberto Lira

Celaya.- La Dirección Jurídica del municipio no tuvo conocimiento del contrato entre el municipio y Kansas City, para la construcción del puente Fundación; el titular del área, Mauricio Huezo Arreguín, aseguró el documento fue elaborado por la empresa ferroviaria y analizado por el área jurídica del IMIPE sin pasar por la Dirección Jurídica, por lo que ahora se está analizando los alcances que tiene el mismo.

Luego de la problemática social generada por el cierre del paso a nivel sobre las vías del tren en avenida Irrigación, el director jurídico explicó que la rúbrica de la presidenta Elvira Paniagua Rodríguez está acompañada por una ante firma de una persona del área jurídica del IMIPE, asimismo, el contrato también debió ser rubricado por el secretario del ayuntamiento autentificando la firma de la presidenta, por lo que ahora se está haciendo un análisis de la validación de documento.

“No, la verdad no lo revisé, no me llegó a mi dirección a revisión; lo trabajó el área de IMIPE, regularmente analizo todos los contratos… seguimos en el análisis, es un contrato bastante amplio, con bastantes condiciones, lo que me refiere el área jurídica de IMIPE que quien lo elabora es la gente de Kansas, entonces llega a IMIPE, ellos lo revisan y lo pasan a firma de la presidenta”, comentó Huezo Arreguín.

El funcionario dijo estar desconcertado tras conocer el documento hasta ahora y no en su momento para hacer un análisis.

“La verdad como cualquier persona no, te desconcierta no haber conocido este documento antes y tener todos los hechos enfrente”, dijo.

Asimismo, señaló que ahora se está analizando palabra por palabra el documento, sus alcances y hasta donde tiene responsabilidad el municipio y hasta la posibilidad de que quede invalidado.

De la misma manera, Huezo Arreguín aseguró que la cláusula que habla sobre el desmantelamiento sólo da cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2017, sin que se busque favorecer a la transaccional.

