Adriana Elizarrarás dijo que aún es tiempo de que alcalde y Ayuntamiento presenten ´planes que ella pueda impulsar

Luz Zárate

Celaya.- Hasta el momento el gobierno municipal no ha gestionado recursos, ni ha presentado proyectos a la diputada federal por el PAN, Adriana Elizarrarás Sandoval, quien podría gestionar recursos federales para obras proyectadas en Celaya.

“Es importante que el municipio tenga preparados los proyectos y poder registrarlos. Hasta el momento no se me ha presentado ningún proyecto, no me ha informado el alcalde y no he tenido acercamiento con la Dirección de Gestión dirigida por German Díaz, pero en este momento ya deberían tener las propuestas”

Adriana Elizarrarás

Diputada panista