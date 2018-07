Municipio no afectó recurso público: Valdés

Luego de la denuncia del partido Morena sobre la no ejecución de más de 15 millones de pesos, el contralor dijo que hasta la fecha no han sido notificados de nada al respecto y que sólo se han hecho observaciones

María Espino

Guanajuato.- Respecto a la denuncia que hizo Morena sobre la no ejecución de 15.7 mdp a nivel estatal de acuerdo a los resultados de la revisión que realizó la Auditoría Superior Federal; en lo que corresponde a la capital, el contralor Juan Manuel Valdés dijo que hasta la fecha no han sido notificados de nada al respecto, reconoció que sí se han hecho cuatro observaciones en materia de obra pública, infraestructura y otros dos aspectos que dijo no recordar pero que ya fueron resueltos y aseguró que ninguno hace referencia a que haya afectación a la hacienda pública.

Precisó que inicio de año la ASF hizo auditorías a los programas del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) y Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), y aunque fueron solventadas son turnadas a Contraloría municipal, dijo que hasta la fecha ha recibido dos escritos de parte de la ASF y deberán iniciar la investigación, aunque ya hayan sido solventadas las observaciones. Dijo que algunas de éstas fueron por que no se subió determinada información a los portales, lo cual se solventa en cuanto se suba.

Sin irregularidades

Al respecto, el alcalde Edgar Castro subrayó que la queja es a nivel entidad y que desconoce cuánto de los 15.7 mdp de que se habla corresponde al Municipio. “Están etiquetando a la administración como si cayera en una serie de irregularidades (…) nosotros tenemos algunas acciones que se han ejecutado, que por el cierre administrativo no coincide con el año en que se realiza la auditoría, eso no quiere decir que estamos cayendo en irregularidades”.

