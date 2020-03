Municipio hace entrega de equipamiento a empresarios

Fernando Velázquez

León.- El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, urgió a los ayuntamientos a que emitan ya su plan de ordenamiento territorial para poder brindar una mejor protección a las áreas naturales protegidas y reservas ecológicas.

Lo anterior luego de que correo publicara que a 13 años de que la Sierra Gorda fuera declarada reserva de la biósfera a través de un decreto presidencial, la Semarnat todavía no emite el programa de manejo correspondiente, el cual inhibiría la comisión de prácticas ilegales como la minería clandestina o la caza de venados cola blanca.

El mandatario estatal señaló que al Gobierno federal le falta mucho por hacer y aportar por el medio ambiente, pues dijo, aunque haya habido recortes presupuestales a dependencias como la Semarnat, eso no significa que se pueda dejar de lado el tema ambiental.

Sin embargo, también lamentó que San Miguel de Allende sea el único municipio que cuenta con un plan de ordenamiento territorial, mientras que los 45 restantes todavía no cuentan con uno.

“Tenemos que presionar a los demás municipios a que hagan ya su plan de ordenamiento que implica ya el establecimiento de las áreas naturales protegidas, las reservas ecológicas, los diferentes tipos que marcan, para poder empezar a proteger esos lugares ya con la ley en la mano”, declaró en entrevista.

Además, el gobernador indicó que será importante también gestionar recursos ante la iniciativa privada para el cuidado y vigilancia de áreas naturales protegidas, como se logró con Volkswagen que el año pasado anunció que destinará 11 millones de pesos para la cuenca de La Esperanza y la cuenca de La Soledad, ubicadas en la Sierra de Santa Rosa.

“Falta denuncia ciudadana”

La alcaldesa del municipio de Victoria, Berenice Montes, reconoció que la caza furtiva y la tala de árboles es un delito que se está realizando en zonas naturales protegidas, y hace falta aplicar la ley.

Sin embargo, justificó que de acuerdo a competencias, al municipio que en cabeza le toca realizar los reportes correspondientes. Sin embargo, dijo que hasta el momento, no cuentan con alguna queja interpuesta por los ciudadanos por cacería, sólo por tala de árboles.

Calificó el asunto como un tema complicado, al no existir coordinación con la federación para resguardar las áreas, “Lo que llevó de la administración no tengo ni una denuncia, porque hay un grupo de cacería y sin embargo sé que existe, entonces por qué la gente no lo dice (…) pero también abonó que hay una percepción ciudadana diferente y que saben que hay que cuidar”, refirió. Finalmente, se le cuestionó si la federación está realizando su trabajo desde su competencia, solo se limitó a decir que urge la comunicación y aplicar la ley.